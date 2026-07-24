Χαλκιδική: Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα για «ανεξέλεγκτες χωματερές» σε περιοχές της Σιθωνίας

Τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα, τα οποία κάνουν λόγο για «ανεξέλεγκτες χωματερές», κοντά σε δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, αρχαιολογικούς χώρους και στάδια, με άμεσο κίνδυνο τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την πυρασφάλεια των παραπάνω περιοχών.

Με έγγραφη εντολή προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να διεξαχθεί έρευνα, για να διαπιστωθεί, εάν στοιχειοθετούνται αξιόποινες πράξεις, όπως παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κ.ά. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο «μικροσκόπιο» τίθεται και το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος από αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, εφόσον από την έρευνα διαπιστωθούν παραλείψεις ή ευθύνες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Να σημειωθεί ότι ανάλογη εντολή για ποινική έρευνα είχε δώσει ο διευθύνων την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης στις αρχές του περασμένου μήνα, με αφορμή δημοσιεύματα για «μπαζότοπο» δίπλα από τη γέφυρα της Ποτίδαιας στη Χαλκιδική, σε δρόμο που εκτείνεται προς την Κασσάνδρα και κοντά σε πευκόφυτη περιοχή.

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