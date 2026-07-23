Χανιά: Κατηγορίες για δωροληψία σε βάρος του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου - Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν

Στην περαιτέρω διερεύνηση μιας σοβαρής υπόθεσης που αφορά καταγγελίες για αλλοίωση αποτελεσμάτων και έκδοση ψευδών βεβαιώσεων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, προχωρώντας στη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών στα Δικαστήρια Χανίων, όπου ενημερώθηκαν για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για παθητική δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση, στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι κατηγορούμενοι φέρονται να παραποιούσαν ιατροδικαστικές εκθέσεις και τοξικολογικές εξετάσεις για να ευνοήσουν εμπλεκόμενους σε σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Οι έρευνες εστιάζουν κυρίως σε φακέλους υποθέσεων ναρκωτικών, ενώ εξετάζεται η διασύνδεση της υπόθεσης με την ευρύτερη «μαφία των Χανίων», καθώς και το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων.

Οι δύο κατηγορούμενοι, μέσω των συνηγόρων τους, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής.

Εκτός από τους δύο βασικούς συλληφθέντες, έχουν προσαχθεί και εξετάζονται τουλάχιστον άλλα τρία άτομα, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται δικηγόροι και υπάλληλοι, ενώ στη δικογραφία αναμένεται να συμπεριληφθούν συνολικά περίπου 25 με 30 άτομα

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