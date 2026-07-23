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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Συλλήψεις για υπόθεση αλλοίωσης ιατροδικαστικών εκθέσεων – Στο μικροσκόπιο σοβαρές καταγγελίες

ιατροδικαστής
clock 16:44 | 23/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που ερευνάται στην Κρήτη και αφορά φερόμενη παραποίηση ιατροδικαστικών στοιχείων. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Χανίων και ενός τοξικολόγου, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας είχε προσαχθεί και δικηγόρος που φέρεται να είχε εμπλοκή σε ποινικές υποθέσεις, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη περισσότερα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις αλλοιώνονταν, με στόχο να ευνοηθούν κατηγορούμενοι σε ποινικές υποθέσεις. Η φερόμενη δράση του κυκλώματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συνδεόταν με την καταβολή χρηματικών ποσών για την έκδοση ευνοϊκών πορισμάτων.

Η έρευνα, που βρισκόταν σε εξέλιξη επί μεγάλο χρονικό διάστημα υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας, επεκτείνεται πλέον σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων, ενώ εξετάζονται και καταγγελίες πολιτών που υποστηρίζουν ότι εξαπατήθηκαν.

Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν, κατά πληροφορίες, βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων δωροληψία, δωροδοκία, εκβίαση και άλλα κακουργήματα. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο ιατροδικαστής είχε τεθεί στο παρελθόν σε αναστολή καθηκόντων για καθυστερήσεις στην έκδοση εκθέσεων, πριν επιστρέψει στην υπηρεσία του μετά την αθώωσή του από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων.

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