Η Νατάσσα Μποφίλιου τραγούδησε με παπά που πήγε σε συναυλία της

Η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδούσε το «Η καρδιά Πονάει όταν Ψηλώνει» σε συναυλία της όταν ξαφνικά πλησίασε έναν ιερέα που καθόταν στις πρώτες θέσεις.
Η γνωστή ερμηνεύτρια έσκυψε προς το μέρος του, με τους δυο τους να ερμηνεύουν μαζί το τραγουδί. Στο τέλος, εκείνος της φίλησε το χέρι.
@alejandro_pap_ Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει #mpofiliou #foryou #fy #fpyシ #fpy ♬ πρωτότυπος ήχος - Αλέξανδρος Παπανικολάου
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