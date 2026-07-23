ΠΕΜ.23 Ιου 2026 18:05
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Η Νατάσσα Μποφίλιου τραγούδησε με παπά που πήγε σε συναυλία της

μποφιλιου
clock 17:00 | 23/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδούσε το «Η καρδιά Πονάει όταν Ψηλώνει» σε συναυλία της όταν ξαφνικά πλησίασε έναν ιερέα που καθόταν στις πρώτες θέσεις.

Η γνωστή ερμηνεύτρια  έσκυψε προς το μέρος του, με τους δυο τους να ερμηνεύουν μαζί το  τραγουδί. Στο τέλος, εκείνος της φίλησε το χέρι.

@alejandro_pap_ Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει #mpofiliou #foryou #fy #fpyシ #fpy ♬ πρωτότυπος ήχος - Αλέξανδρος Παπανικολάου

Διαβάστε επίσης 

Λίντα: Η συγκινητική στιγμή στο Γηροκομείο Αθηνών που είχε πιάσει ξανά το μικρόφωνο

Γιάννης Κρητικός: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το επίθετo του Ηρακλειώτη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Νατάσα Μποφίλου Πάπας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis