Η Νατάσσα Μποφίλιου τραγούδησε με παπά που πήγε σε συναυλία της

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Η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδούσε το «Η καρδιά Πονάει όταν Ψηλώνει» σε συναυλία της όταν ξαφνικά πλησίασε έναν ιερέα που καθόταν στις πρώτες θέσεις.

Η γνωστή ερμηνεύτρια έσκυψε προς το μέρος του, με τους δυο τους να ερμηνεύουν μαζί το τραγουδί. Στο τέλος, εκείνος της φίλησε το χέρι.

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