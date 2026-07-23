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Γιάννης Κρητικός: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το επίθετo του Ηρακλειώτη

κρητικός
clock 11:00 | 23/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιάννης Κρητικός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "Καλύτερα Αργά" και αποκάλυψε την άγνωστη ιστορία πίσω από το επίθετό του.

«Το επίθετο, όπως έχω πει, προέκυψε από λάθος. Ο Νίκος ο Νομικός, τα πρώτα μου χρόνια στην Αθήνα, ήταν σε μια μπουάτ και είχαν φτιάξει ένα σχήμα με τον Μιχάλη Δημητριάδη. Εγώ, ως πιτσιρικάς, συμμετείχα και στη φωτογράφιση, κρατώντας τη λύρα. Ρωτούσαν “πώς λένε το παιδί με τη λύρα;” και είπαν “ο Γιάννης ο Κρητικός”. Λέω “παιδιά, δεν είμαι ο Πάριος για να με γράφετε ο Γιάννης ο Κρητικός”. Εδώ και 23 χρόνια, όμως, με λένε Γιάννη Κρητικό. Τσαγκαράκης είναι το κανονικό μου επίθετο», είπε χαρακτηριστικά.

«Στο τραγούδι, με τα χρόνια, κάπως το έχω συνηθίσει, αλλά το να με βλέπω στην τηλεόραση να μιλάω… Νομίζω ότι χρειάζονται πολλές ώρες ψυχοθεραπείας και ψυχανάλυσης, αλλά και πάλι δεν σώζεται η κατάσταση», πρόσθεσε.

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