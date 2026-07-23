Μόντε Κάρλο: Εκκενώθηκε πολυτελές συγκρότημα κατοικιών λόγω ρωγμής στο υπόγειο -Φόβοι για κατάρρευση

Το πολυτελές συγκρότημα κατοικιών La Petite Afrique στο Μόντε Κάρλο του Μονακό, εκκενώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για τη δομική ακεραιότητα του κτιρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κτίριο φέρεται να έχει υποστεί μετατόπιση περίπου 20 εκατοστών, μετά την προφανή αποδυνάμωση ενός πυλώνα.

Οι αρχές έσπευσαν να ασφαλίσουν την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας ζώνη ασφαλείας γύρω από το συγκρότημα, ενώ εξειδικευμένοι μηχανικοί συνεχίζουν τις λεπτομερείς επιθεωρήσεις προκειμένου να διαπιστώσουν την έκταση του προβλήματος.





Μόντε Κάρλο: Εντοπίστηκε μεγάλη ρωγμή σε δομικό στοιχείο στο υπόγειο του κτιρίου

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Monaco-Matin, ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε όταν εντοπίστηκε μεγάλη ρωγμή σε δομικό στοιχείο στο υπόγειο του κτιρίου. Για λόγους ασφάλειας, οι 14 ένοικοι του συγκροτήματος εκείνη την στιγμή κλήθηκαν να εγκαταλείψουν άμεσα τα διαμερίσματά τους, ώστε να πραγματοποιηθεί επείγουσα τεχνική αξιολόγηση χωρίς να διατρέχει κίνδυνο ανθρώπινη ζωή.

Το La Petite Afrique, που ολοκληρώθηκε το 2016, βρίσκεται στην Avenue de la Madone, σε μία από τις πιο ακριβές και εμβληματικές περιοχές του Μόντε Κάρλο, με θέα στην Place du Casino. Το πολυτελές συγκρότημα διαθέτει μόλις οκτώ υπερπολυτελή διαμερίσματα και τέσσερα υπόγεια επίπεδα στάθμευσης.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης παρέμειναν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Μονακό, ενώ είχε αναπτυχθεί και ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους, χωρίς τελικά να χρειαστεί να επέμβει, καθώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει τι προκάλεσε το δομικό πρόβλημα. Το κτίριο θα παραμείνει εκκενωμένο μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και οι μηχανικοί να αποφανθούν ότι είναι απολύτως ασφαλές για την επιστροφή των κατοίκων.

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