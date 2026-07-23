Μπάσκετ: Με Γλαύκο ξεκινά την Α2 η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου-Η κλήρωση

Το πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών μπάσκετ που ξεκίνησε τη σεζόν 1986-1987 άλλαξε την ονομασία του τη σεζόν 2022-2023 και πλέον μπαίνει στη πέμπτη του σεζόν.Για πρώτη φορά συμμετέχει η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου και στην πρεμιέρα υποδέχεται στα "Δύο Αοράκια"τον Γλαύκο Εσπέρου.
Αναλυτικά η κλήρωση του πρωταθλήματος:
Elite League 2026-2027
1η Αγωνιστική – 3/10/2026
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
2η Αγωνιστική – 10/10/2026
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
3η Αγωνιστική – 17/10/2026
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
4η Αγωνιστική – 21/10/2026
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
5η Αγωνιστική – 24/10/2026
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
6η Αγωνιστική – 31/10/2026
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
7η Αγωνιστική – 7/11/2026
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
8η Αγωνιστική – 14/11/2026
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
9η Αγωνιστική – 21/11/2026
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
10η Αγωνιστική – 28/11/2026
ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
11η Αγωνιστική – 5/12/2026
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
12η Αγωνιστική – 12/12/2026
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
13η Αγωνιστική – 23/12/2026
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
14η Αγωνιστική – 6/1/2027
ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
15η Αγωνιστική – 9/1/2027
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
16η Αγωνιστική –
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
17η Αγωνιστική –
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ
18η Αγωνιστική –
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ
19η Αγωνιστική –
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
20η Αγωνιστική –
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
21η Αγωνιστική –
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
22η Αγωνιστική –
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
23η Αγωνιστική –
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
24η Αγωνιστική –
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
25η Αγωνιστική –
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
26η Αγωνιστική –
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ
ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
27η Αγωνιστική –
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
28η Αγωνιστική –
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
29η Αγωνιστική –
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
30η Αγωνιστική –
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ
ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ