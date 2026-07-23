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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: Με Γλαύκο ξεκινά την Α2 η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου-Η κλήρωση

εοκ
clock 12:14 | 23/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το πρωτάθλημα της Α2 Ανδρών μπάσκετ που ξεκίνησε τη σεζόν 1986-1987 άλλαξε την ονομασία του τη σεζόν 2022-2023 και πλέον μπαίνει στη πέμπτη του σεζόν.Για πρώτη φορά συμμετέχει η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου και στην πρεμιέρα υποδέχεται στα "Δύο Αοράκια"τον Γλαύκο Εσπέρου.

Αναλυτικά η κλήρωση του πρωταθλήματος:

Elite League 2026-2027

1η Αγωνιστική – 3/10/2026

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ

ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ

ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ

ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ

ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

2η Αγωνιστική – 10/10/2026

ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

3η Αγωνιστική – 17/10/2026

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ

ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ

ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ

4η Αγωνιστική – 21/10/2026

ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ

ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ

5η Αγωνιστική – 24/10/2026

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ

ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ

ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ

ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

6η Αγωνιστική – 31/10/2026

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ

ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ

ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ

7η Αγωνιστική – 7/11/2026

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ

ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ

8η Αγωνιστική – 14/11/2026

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ

ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

9η Αγωνιστική – 21/11/2026

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ

ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ

10η Αγωνιστική – 28/11/2026

ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ

ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ

11η Αγωνιστική – 5/12/2026

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ

ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ

12η Αγωνιστική – 12/12/2026

ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ

ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ

ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ

ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ

13η Αγωνιστική – 23/12/2026

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ

ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

14η Αγωνιστική – 6/1/2027

ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ

ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ

ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ

ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ

15η Αγωνιστική – 9/1/2027

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

16η Αγωνιστική –

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

17η Αγωνιστική –

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ

ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ

ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ

ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ

18η Αγωνιστική –

ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ

19η Αγωνιστική –

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ

ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ

ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ

20η Αγωνιστική –

ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ

ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ

21η Αγωνιστική –

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ

ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

22η Αγωνιστική –

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ

ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ

23η Αγωνιστική –

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ

ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ

ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ

24η Αγωνιστική –

ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

25η Αγωνιστική –

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ

ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ

26η Αγωνιστική –

ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ

ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ

ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ

27η Αγωνιστική –

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ

28η Αγωνιστική –

ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ

ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ

ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ

ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ

29η Αγωνιστική –

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

30η Αγωνιστική –

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΑΕ

ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ

ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ

ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ

ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ

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