Στο έλεος των "ανοιχτών τάφρων" οι οδηγοί προς Πηγαϊδάκια: "Κάνουμε το σταυρό μας να μη θρηνήσουμε θύματα"

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Σε μια καθημερινή ρουλέτα για γερά νεύρα έχει μετατραπεί η διαδρομή προς το χωριό Πηγαϊδάκια και τους δημοφιλείς Καλούς Λιμένες, στη Μεσαρά.

Οργισμένοι κάτοικοι, διερχόμενοι οδηγοί και τουρίστες καταγγέλλουν μια απαράδεκτη και άκρως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εξελίσσεται στην "καρδιά" της τουριστικής περιόδου.

Χαντάκια - παγίδες βάθους ενός μέτρου

Σύμφωνα με επιτόπιες μαρτυρίες, ο δρόμος που κατηφορίζει προς τους Καλούς Λιμένες έχει υποστεί εκτεταμένες εκσκαφές. Στο σημείο έχουν ανοιχτεί χαντάκια που φτάνουν το 1 μέτρο βάθος και το 0,5 μέτρο πλάτος, χωρίς την απαραίτητη σήμανση ασφαλείας ή εναλλακτικές διόδους κυκλοφορίας.

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Το οδόστρωμα που έχει απομείνει είναι τόσο στενό που χωράει οριακά μόνο ένα αυτοκίνητο. Το αποτέλεσμα; Όταν δύο οχήματα συναντηθούν από αντίθετες κατευθύνσεις, ο ένας από τους δύο οδηγούς αναγκάζεται να κάνει όπισθεν ακόμη και για 500 μέτρα, φλερτάροντας ανά πάσα στιγμή με την πτώση στο βάραθρο.

«Κάνουμε το σταυρό μας να μη θρηνήσουμε θύματα»

«Αυτά είναι τα χάλια μας. Συγχαρητήρια στον υπεύθυνο του έργου, ντροπή και αίσχος», ξεσπά αγανακτισμένος οδηγός (αναγνώστης του ekriti.gr) που βρέθηκε σήμερα στο σημείο, περιγράφοντας το απόλυτο χάος.

Η έλλειψη στοιχειώδους προγραμματισμού είναι εμφανής, καθώς η εκτέλεση τέτοιων βαριών εργασιών υποδομής σε έναν δρόμο υψηλής επισκεψιμότητας κατά τον μήνα Ιούλιο, θεωρείται από την τοπική κοινωνία τουλάχιστον ακατανόητη.

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Ο κίνδυνος για σοβαρό τροχαίο ατύχημα είναι άμεσος, ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη και η σήμανση σχεδόν ανύπαρκτη.

Οι πολίτες στρέφουν τα βέλη τους προς τη δημοτική αρχή Φαιστού και τον εργολάβο του έργου, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων.

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Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αμείλικτα:

Ποιος ενέκρινε το άνοιγμα τέτοιων τάφρων εν μέσω καλοκαιριού χωρίς εξασφάλιση διπλής κυκλοφορίας;

Πού είναι τα μέτρα προστασίας για να μην πέσει κάποιος περαστικός ή όχημα μέσα στο χαντάκι;

Η τοπική κοινωνία απαιτεί να σταματήσει το "μαρτύριο" και να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των πολιτών πριν το επόμενο λάθος αποβεί μοιραίο!!

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