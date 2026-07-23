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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Παραβίασαν το email της Δημοτικής Αστυνομίας και ζητούν χρήματα από πολίτες

email
clock 11:54 | 23/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Όπως διαπιστώθηκε σήμερα Πέμπτη 23/7, άγνωστοι παραβίασαν το mail της Δημοτικής Αστυνομίας [email protected] και έστειλαν μηνύματα σε πολίτες ζητώντας χρήματα ως δήθεν «εγγύηση» για παραβάσεις που είχαν κάνει.

Άμεσα το mail απενεργοποιήθηκε και ασφαλίστηκε ώστε να μην είναι δυνατές τέτοιες αποστολές και έγινε καταγγελία στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τον εντοπισμό των δραστών.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που έχουν λάβει τέτοιο μήνυμα να ΜΗΝ απαντήσουν και να ΜΗΝ προχωρήσουν σε καμία καταβολή χρηματικού ποσού.

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