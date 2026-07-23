Συνταξιούχοι ΙΚΑ Ηρακλείου: Επίσκεψη στον e ΕΦΚΑ για προβλήματά έκδοσης των συντάξεων

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Την Τρίτη 21 Ιούνη 2026 κλιμάκιο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ νομού Ηρακλείου, επισκέφτηκε το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στην Αγίου Μηνά 15, τέθηκαν τα θέματα που απασχολούν τους συνταξιούχους στην υποδιευθύντρια, του τοπικού οργανισμού.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Ζητήσαμε λύσεις, για άμεσα προβλήματα συναδέλφων που έχουν να κάνουν, με την καθυστέρηση έκδοσης των επικουρικών συντάξεων, των ΕΦΑΠΑΞ.

Όπως μας διαβεβαίωσε η υποδιευθύντρια οι εργαζόμενοι, κάνουν μεγάλες προσπάθειες να δοθούν λύσεις στα προβλήματα των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων παρά τα προβλήματα υποστελέχωσης .

Ζητούμε άμεσα:

Την άμεση πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού στον ΕΦΚΑ.

Να στελεχωθούν όλα τα τμήματα .

Να προχωρήσει άμεσα η ψηφιοποίηση όλου του ασφαλιστικού βίου των

ασφαλισμένων.

Αποκλειστικά δημόσια κοινωνική ασφάλιση.

Να εξασφαλιστούν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα , για την άμεση έκδοση των συντάξεων, ειδικά των επικουρικών ,που καθυστερούν πολλά χρόνια.

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