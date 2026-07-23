Oι πόζες της Ιωάννας Τούνη με μαγιό σε παραλία στο Μπαλί

Η Ιωάννα Τούνη πόσταρε φωτογραφίες της από το Μπαλί και τόνισε πως δεν έχουν δεχτεί καμμία επεξεργασία. Η influencer εμφανίζεται ξαπλωμένη στην άμμο με φόντο το ηλιοβασίλεμα, να φοράει ένα λευκό μαγιό.

«Με τόσο AI έχουμε ξεχάσει πόσο όμορφα είναι τα χρώματα ενός ηλιοβασιλέματος. Την ώρα που έβγαζα τις φωτογραφίες συνειδητοποίησα πόσο μαγικά φαίνονται όλα. Κανένα φίλτρο. Μόνο το ηλιοβασίλεμα. Και είναι ακόμα πιο όμορφο από κοντά. Ίσως γι’ αυτό αξίζει να αφήνουμε πού και πού το κινητό στην άκρη και να κοιτάμε λίγο περισσότερο γύρω μας. Ο ουρανός. Η θάλασσα. Το φως λίγο πριν νυχτώσει. Αυτά είναι η υπενθύμιση ότι η πραγματικότητα εξακολουθεί να κερδίζει. Και τελικά όσο περισσότερο εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν οι στιγμές που είναι 100% αληθινές. Ίσως τελικά τα πιο όμορφα πράγματα εξακολουθούν να συμβαίνουν offline», έγραψε στη λεζάντα.

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