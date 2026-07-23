Αικατερίνεια 2026: Συνεχίζονται και σήμερα οι πολιτιστικές εκδηλώσεις

Συνεχίζονται και σήμερα Πέμπτη 23-7-2026, οι γνωστές πολυήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΑ 2026, οι οποίες πραγματοποιούνται επί 41 συναπτά χρόνια από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Αικατερίνης της ομώνυμης Συνοικίας της Πόλης μας με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και με ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ.

Φιλοξενούμε απόψε ένα εξαιρετικό παιδικό θέατρο που θα ενθουσιάσει τα παιδιά μας. Το θεατρικό σχήμα «ΧΩΡΟΜΟΡΦΕΣ» παρουσιάζει τη νέα του παιδική παράσταση «Αλήθεια ή ψέμα;», βασισμένη στο αγαπημένο λαϊκό παραμύθι «Ο παπουτσωμένος γάτος». Μέσα από χιούμορ, ζωντάνια και συνεχή συμμετοχή των παιδιών, η παράσταση αγγίζει με ευαισθησία θέματα όπως: η αλήθεια και το ψέμα, η φιλία και η διαφορετικότητα, ο φόβος, η μοναξιά και η αξία της συνεργασίας.

Μία παράσταση γεμάτη ζωντάνια, χιούμορ και συνεχή διάδραση με το κοινό, που υπόσχεται να χαρίσει σε μικρούς και μεγάλους στιγμές γέλιου και πραγματικής ψυχαγωγίας.

Το «Αλήθεια ή ψέμα;», έγραψε και σκηνοθέτησε η ηθοποιός - σκηνοθέτης και παιδαγωγός Γιάννα Κεφάλα.

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί:

Ιάσωνας Χριστοδούλου: νέος

Γιάννα Κεφάλα: ο γάτος

Θανάσης Νιπυράκης: άρχοντας, γίγαντας, μπακάλης, τσαγκάρης, κηπουρός

Πόπη Λουλουδάκη: μοδίστρα, κοπέλα, γάτα

Μουσική: Άγγελος Αρβανίτης

Σκηνικά: Νίκος Καλαθάκης

Κοστούμια: Γιασμίν Τιμοτιγιεβιτς

Αφίσα: Κώστας Φραντζεσκάκης

Φώτα – Ήχος: Κώστας Νταριβιανάκης

* Κατά την διάρκεια της θεατρικής παράστασης, θα επιδοθούν οι έπαινοι στις δασκάλες και στους μαθητές/τριες του 48ου Δημοτικού που κατέκτησαν την 1η θέση Πανελληνίως στον Μαθητικό Διαγωνισμό Ρομποτικής, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Ολυμπιάδας Ρομποτικής 2026 καθώς επίσης και σε μαθήτρια της Ε΄ Δημοτικού η οποία κατέκτησε την 1η θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ACROBAT DANCE στο ατομικό και στη 3η θέση στο ομαδικό.

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