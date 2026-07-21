Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΑ 2026

Συνεχίζονται και σήμερα Τρίτη 21-7-2026, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Αικατερίνης της ομώνυμης Συνοικίας της πόλης μας, με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και για τρίτη συνεχή ημέρα, οι γνωστές πολιτιστικές εκδηλώσεις ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΑ 2026, οι οποίες πραγματοποιούνται επί 41 συνεχή χρόνια με ελεύθερη είσοδο.

ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

20.45 *Προσέλευση Κοινού

21.00 *Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζητήματα της εποχής μας. Πολλά λέγονται και γράφονται για αυτήν την τεχνολογική εξέλιξη, η οποία, αν και συναρπαστική, παραμένει σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτη ως προς τις επιπτώσεις της στο μέλλον της ανθρωπότητας.

Ο Σύλλογός μας δεν θα μπορούσε να μείνει αδιάφορος απέναντι σε ένα τόσο επίκαιρο και σημαντικό θέμα. Απόψε, επιχειρούμε να γεφυρώσουμε την επιστημονική προσέγγιση με την τέχνη, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στη γνώση και την έμπνευση.

Για τον λόγο αυτό, καλέσαμε απόψε τον κ. Παναγιώτη Σκούρα, έναν εξειδικευμένο επιστήμονα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, προκειμένου να μας ενημερώσει, να μας προβληματίσει και να απαντήσει σε καίρια ερωτήματα σχετικά με τις προοπτικές και τις προκλήσεις που αναδύονται καθώς επίσης και τον θίασο «θεατρική ομάδα Τέσ4σερα» ο οποίος μέσα από ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο θα μας παρουσιάσει το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης επί σκηνής πλέον.

Ο κος Παναγιώτης Σκούρας, με απλό και κατανοητό τρόπο θα μεταφέρει στους συμμετέχοντες της αποψινής εκδήλωσής μας, πολύτιμες γνώσεις για τη λειτουργία, τις δυνατότητες αλλά και τα ηθικά διλήμματα που συνοδεύουν την τεχνολογία αυτή που επηρεάζει ήδη την καθημερινότητά μας.

21.40*Στη συνέχεια θα δούμε το θέμα αυτό που απασχολεί ολόκληρη την κοινωνία, να ξετυλίγεται «ολοζώντανο» και επί σκηνής, από τον θίασο «θεατρική ομάδα Τέσ4σερα» μέσα από ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο που έγραψε και σκηνοθέτησε ο Μάνος Ζεϊμπέκης, με τίτλο: «Πλυντήριο{A(έι) I(άι)}» και συνδέεται με το παραπάνω θέμα δλδ την τεχνητή νοημοσύνη. Το θεατρικό αυτό έργο συνδυάζει την σάτιρα, το κοινωνικό σχόλιο και την έντονη σκηνική δράση.

Η παράσταση απευθύνεται κυρίως σε εφήβους και ενήλικο κοινό και προσεγγίζει το θέμα της τεχνολογικής εξουσίας με τρόπο πρωτότυπο, σύγχρονο και βαθιά διασκεδαστικό.

Μια σκοτεινή, σατιρική και απολαυστικά ανατρεπτική ιστορία για την τεχνητή νοημοσύνη… και τα άπλυτά μας.

Με έντονη ατμόσφαιρα, χιούμορ και απρόβλεπτες ανατροπές, το «Πλυντήριο AI{A(έι) I(άι)}» σε συνδυασμό με εξαίρετους πολύ γνωστούς επαγγελματίες ηθοποιούς, προσφέρει μια τολμηρή θεατρική εμπειρία για εκείνους που αγαπούν τις σκοτεινές κωμωδίες και τα έξυπνα κοινωνικά σχόλια.

Ετοιμαστείτε για την παράσταση που θα σας κάνει να κοιτάξετε τις…. οικιακές συσκευές σας με άλλο μάτι.

Κείμενο/Σκηνοθεσία: Μάνος Ζεϊμπέκης

Σκηνικά: Μάνια Ράδοβιτς

Κατασκευή πλυντηρίου: Μάνος Ζεϊμπέκης

Μουσική: AI

Φώτα - Ηχος : Μανούσος Μαυροφοράκης, Χρόνης Σαπουντζάκης

Παίζουν : Μαρία Αμανάκη

Δομήνικος Ταβερναράκης

Μάνος Ζεϊμπέκης

Μαρία Καστελλιανού

Guest εμφάνιση : Χρόνης Σαπουντζάκης

Παραγωγή : Θεατρική ομάδα Τέσ4σερα

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