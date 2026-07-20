Ηράκλειο: Άγριες συμπλοκές αλλοδαπών στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου – «Φοβόμαστε», λένε οι επιχειρηματίες

Οι καταγγελίες πολιτών για την κατάσταση στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα για το Πάρκο Θεοτοκόπουλου διαδέχονται η μία την άλλη, με επιχειρηματίες και κατοίκους να εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τα περιστατικά που σημειώνονται στην περιοχή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου σημειώνονται συμπλοκές μεταξύ αλλοδαπών, με ορισμένους να κρατούν κοντάρια και να χτυπούν ο ένας τον άλλο, μέσα στον χώρο του πάρκου αλλά και δίπλα στα καταστήματα εστίασης. Παράλληλα, επιχειρηματίες και κάτοικοι καταγγέλλουν ότι στην περιοχή διακινούνται ναρκωτικές ουσίες και γίνεται χρήση.

Η κατάσταση αυτή, όπως αναφέρουν οι επαγγελματίες, έχει άμεσο αντίκτυπο στα καταστήματα εστίασης που βρίσκονται γύρω από το σημείο. Θαμώνες, σύμφωνα με τις καταγγελίες, αναγκάζονται να πληρώσουν και να αποχωρήσουν, καθώς φοβούνται τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν, γεγονός που προκαλεί ζημιά στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εν μέσω της τουριστικής περιόδου.

Την ίδια ώρα, πολίτες καταγγέλλουν πως πολλές φορές καλούν την αστυνομία, χωρίς ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, να υπάρχει άμεση ανταπόκριση στο σημείο.

Για το θέμα μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανώλη Αργυράκη η πρόεδρος Επιχειρηματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης, Μαρία Αντωνακάκη, η οποία τοποθετήθηκε για την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο της πόλης.

Όπως ανέφερε: «Εμφανίζονται στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου αλλοδαποί κρατώντας κοντάρια και χτυπούν ο ένας τον άλλο. Οι πελάτες στα μαγαζιά γύρω από το πάρκο αναγκάζονται να αποχωρήσουν, επειδή φοβούνται βλέποντας αυτό το σκηνικό να διαδραματίζεται μπροστά τους. Μάλιστα και οι πολίτες που επιθυμούν να κάτσουν στο πάρκο, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, δεν μπορούν να το κάνουν, αφού φοβούνται».

«Δεν συμβαίνει μόνο στο πάρκο αυτό, αλλά και κάτω από το Καπετανάκειο και σε άλλα σημεία του κέντρου της πόλης. Φοβόμαστε πλέον οι επιχειρηματίες. Οι αλλοδαποί τσακώνονται για ναρκωτικά, πατίνια, κινητά, για οτιδήποτε», τόνισε η κ. Αντωνακάκη και συμπλήρωσε: «Οι συμπλοκές τους κρατούν λίγα λεπτά και πολλές φορές μέχρι να έρθει η αστυνομία έχουν φύγει. Έχουν σπάσει τις τουαλέτες δυο φορές. Αυτά τα πράγματα μας προσβάλλουν ως πόλη. Θα πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί ένα οργανωμένο σχέδιο είτε από την αστυνομία, είτε από την δημοτική αστυνομία, ώστε να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα βίας που προσβάλλουν την πόλη μας και δημιουργούν προβλήματα σε πολίτες και επιχειρηματίες. Την περασμένη εβδομάδα ζήτησα συνάντηση με τον Δήμαρχο γι’ αυτό το θέμα».

Η κ. Αντωνακάκη αναφέρθηκε και σε ακόμη ένα περιστατικό που, όπως είπε, σημειώθηκε στην περιοχή: «Πριν από μερικές ημέρες, κάποιοι από αυτούς έβαλαν μια κοπέλα, πιθανότητα ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών, αιμόφυρτη πάνω σ’ένα μηχανάκι για να την πάρουν από το σημείο, σε κοινή θέα».

Η κατάσταση που περιγράφουν κάτοικοι και επαγγελματίες δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την εικόνα του κέντρου του Ηρακλείου, με τους επιχειρηματίες και τους κατοίκους να ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες Αρχές.

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