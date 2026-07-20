Δήμος Αγίου Νικολάου: Επαναλειτουργούν τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης

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Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους δημότες ότι τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης («Σπιτάκια Ανακύκλωσης») έχουν επαναλειτουργήσει και είναι πλέον ξανά διαθέσιμα προς χρήση από όλους τους πολίτες.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα πρωτοβουλίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία από την πρώτη στιγμή παρακολούθησε στενά το ζήτημα και προχώρησε σε συνεχείς επαφές και συντονισμένες ενέργειες με τον ΕΣΔΑΚ, με στόχο την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης ξεκίνησε το 2021. Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, το 2022 υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγίου Νικολάου και του ΕΣΔΑΚ, ενώ ακολούθησε η χωροθέτηση των σημείων εγκατάστασής τους. Τα Πολυκέντρα τοποθετήθηκαν το 2024 με τη νέα δημοτική περίοδο και αγκαλιάστηκαν από τους δημότες, καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα ανταποδοτικής ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.

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Από σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, λειτουργούν κανονικά τρία Πολυκέντρα Ανακύκλωσης:

- στον χώρο κάτω από το Σκλαβενίτη, με ωράριο λειτουργίας 08:00 – 14:40,

- στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, με ωράριο λειτουργίας 10:00 – 16:40,

- στην περιοχή του Ελαιώνα, δίπλα στο Σ/Μ Χαλκιαδάκης, με ωράριο λειτουργίας 10:00 – 16:40.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει έμπρακτα να διεκδικεί και να επιτυγχάνει λύσεις για ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των δημοτών, με συνέπεια και υπευθυνότητα.

Καλούμε όλους τους πολίτες να συνεχίσουν να αξιοποιούν τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της ανακύκλωσης και στη διατήρηση ενός καθαρού και βιώσιμου Δήμου.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για έναν πιο καθαρό, πιο σύγχρονο και πιο βιώσιμο Δήμο Αγίου Νικολάου.

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