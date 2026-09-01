Τραγωδία: Μητέρα κατηγορείται για τη δολοφονία της 17 μηνών κόρης της

Μια μητέρα κατηγορείται για τη δολοφονία της 17 μηνών κόρης της, αφού το μωρό βρέθηκε με πολλαπλά σοβαρά τραύματα. Η Φάιζα Χασάν κατηγορείται ότι σκότωσε την κόρη της, ενώ η γιαγιά του μωρού κατηγορήθηκε επίσης ότι επέτρεψε τον θάνατο του παιδιού.

Αστυνομικοί κλήθηκαν σε μια διεύθυνση στο Κάσλ Χιλ, στο Ντάντλεϊ, από διασώστες γύρω στις 5:20 το απόγευμα στις 9 Απριλίου 2023. Η κόρη της κατηγορουμένης κηρύχθηκε νεκρή αργότερα την ίδια ημέρα.

Νεκροψία που διενεργήθηκε στη συνέχεια κατέδειξε ότι το κοριτσάκι είχε πεθάνει έπειτα από σειρά τραυματισμών, σύμφωνα με την αστυνομία.







Οι κατηγορίες εναντίον μητέρας και γιαγιάς



Η Φάιζα Χασάν κατηγορήθηκε επίσης για κακοποίηση του κοριτσιού και ενός ακόμη παιδιού. Η μητέρα της, η 61χρονη Σάχρα Χασάν, αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση θανάτου του 17 μηνών βρέφους, καθώς και για κακοποίησή του.

Η αστυνομία των Δυτικών Μίντλαντς, η οποία δεν αποκάλυψε το όνομα του θανόντος παιδιού, ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Έπειτα από ενδελεχή έρευνα, η μητέρα και η γιαγιά κατηγορήθηκαν πλέον για πολλαπλά αδικήματα. Εκτός από τη δολοφονία, η Φάιζα Χασάν, από το Ντάντλεϊ, αντιμετωπίζει οκτώ κατηγορίες για πρόκληση τραυμάτων με πρόθεση, μεταξύ 1ης Νοεμβρίου 2022 και 9ης Απριλίου 2023. Κατηγορείται επίσης για κακοποίηση του κοριτσιού και κακοποίηση άλλου παιδιού, μεταξύ των ίδιων ημερομηνιών. Η μητέρα της Φάιζα Χασάν, η 61χρονη Σάχρα Χασάν, από το Ουόλσολ, κατηγορείται ότι επέτρεψε τον θάνατο του 17 μηνών βρέφους, καθώς και για κακοποίησή του μεταξύ των ίδιων ημερομηνιών».

Εμφάνιση στο δικαστήριο και επόμενα βήματα



Και οι δύο γυναίκες εμφανίστηκαν ενώπιον του ανακριτή του Γουλβερχάμπτον και αναμένεται να παρουσιαστούν ξανά στο δικαστήριο στις 9 Οκτωβρίου. Η Φάιζα προφυλακίστηκε, ενώ η Σάχρα αφέθηκε ελεύθερη υπό όρους.







Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Κληθήκαμε σε μια διεύθυνση στο Κάσλ Χιλ από διασώστες γύρω στις 5:20 το απόγευμα στις 9 Απριλίου 2023. Δυστυχώς, το κοριτσάκι κηρύχθηκε νεκρό αργότερα την ίδια ημέρα. Νεκροψία κατέδειξε ότι είχε πεθάνει έπειτα από σειρά τραυματισμών. Έπειτα από ενδελεχή έρευνα, η μητέρα και η γιαγιά κατηγορήθηκαν πλέον για πολλαπλά αδικήματα. Εκτός από τη δολοφονία, η Φάιζα Χασάν, από το Ντάντλεϊ, αντιμετωπίζει οκτώ κατηγορίες για πρόκληση τραυμάτων με πρόθεση, μεταξύ 1ης Νοεμβρίου 2022 και 9ης Απριλίου 2023».

Άλλη υπόθεση: θάνατος τρίμηνου μωρού σε κατασκήνωση



Η υπόθεση αυτή έρχεται λίγες ημέρες αφότου δύο άνδρες και δύο γυναίκες συνελήφθησαν έπειτα από τον θάνατο ενός τρίμηνου μωρού σε δασική έκταση, όπου η οικογένεια κατασκήνωνε. Δύο άνδρες, ηλικίας 42 και 18 ετών, καθώς και δύο γυναίκες, ηλικίας 30 και 20 ετών, συνελήφθησαν με την υποψία της δολοφονίας.

Σύμφωνα με τη Sun ο πρόχειρος καταυλισμός όπου πέθανε το κοριτσάκι είχε στηθεί σε ξέφωτο δασικής έκτασης, δίπλα σε λίμνη ψαρέματος. Στο σημείο υπήρχαν ενδείξεις φωτιάς κατασκήνωσης, καθώς και πολλά σκουπίδια, μεταξύ των οποίων παιδικά ρούχα, ένα παιχνίδι-αυτοκινητάκι και η τσάντα μεταφοράς μιας διθέσιας αναδιπλούμενης σκηνής της εταιρείας Halfords.

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