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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Νέα νίκη και κορυφή για τη Μαρκό - Πρώτη νίκη της ΑΕΛ

μαρκο
clock 19:56 | 12/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μαρκό συνεχίζει εντυπωσιακά στη Super League 2, καθώς επικράτησε με 2-1 της Athens Kallithea στην Καισαριανή και έκανε το «2 στα 2» στο πρωτάθλημα.

Μετά τη μεγάλη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στον Πανσερραϊκό, η Μαρκό επιβεβαιώνει από νωρίς ότι και φέτος θέλει να πρωταγωνιστήσει, παραμένοντας στην κορυφή με το απόλυτο των βαθμών. Αντίθετα, η Athens Kallithea γνώρισε την πρώτη της ήττα μετά τη νίκη της πρεμιέρας κόντρα στη Νίκη Βόλου.

Η Athens Kallithea άνοιξε το σκορ στο 10’, με τον Μανιά να σκοράρει με κεφαλιά. Η απάντηση της Μαρκό ήρθε στο 26’, όταν ο Μίλερ, επίσης με κεφαλιά, έκανε το 1-1.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 70’, με τον Μεντόσα να εκτελεί εξαιρετικά ένα φάουλ και να διαμορφώνει το τελικό 2-1.

Αναλυτικά η 2η αγωνιστική

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026

Μαρκό - Καλλιθέα 2-1

ΑΕΛ - Ζάκυνθος 1-0 

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

16:00 Νίκη Βόλου - Ολυμπιακός Β' ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

17:00 Νέστος Χρυσούπολης - Πύργος

17:30 Ελλάς Σύρου - Αναγέννηση Καρδίτσας

18:00 Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης Β' YouTube

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026

16:00 Πανιώνιος - Απόλλων Καλαμαριάς ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

17:00 Πανθρακικός – ΠΑΟΚ Β'

Βαθμολογία 

1. Μαρκό 6

2. ΑΕΛ 4

3. Πανιώνιος 3

4.Καλλιθέα 3

5. Αναγέννηση Καρδίτσας 1

6. Ζάκυνθος 1

7. Νέστος Χρυσούπολης 1

8. Πανθρακικός 1

9. Πύργος 1

10. Απόλλων Καλαμαριάς 1

11. Ελλάς Σύρου 1

12. ΠΑΟΚ Β' 1

13. Ολυμπιακός Β' 1

14. Πανσερραϊκός 0

15. Νίκη Βόλου 0

16. Αστέρας Τρίπολης Β' 0

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