Super League 2: Νέα νίκη και κορυφή για τη Μαρκό - Πρώτη νίκη της ΑΕΛ

Η Μαρκό συνεχίζει εντυπωσιακά στη Super League 2, καθώς επικράτησε με 2-1 της Athens Kallithea στην Καισαριανή και έκανε το «2 στα 2» στο πρωτάθλημα.
Μετά τη μεγάλη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στον Πανσερραϊκό, η Μαρκό επιβεβαιώνει από νωρίς ότι και φέτος θέλει να πρωταγωνιστήσει, παραμένοντας στην κορυφή με το απόλυτο των βαθμών. Αντίθετα, η Athens Kallithea γνώρισε την πρώτη της ήττα μετά τη νίκη της πρεμιέρας κόντρα στη Νίκη Βόλου.
Η Athens Kallithea άνοιξε το σκορ στο 10’, με τον Μανιά να σκοράρει με κεφαλιά. Η απάντηση της Μαρκό ήρθε στο 26’, όταν ο Μίλερ, επίσης με κεφαλιά, έκανε το 1-1.
Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 70’, με τον Μεντόσα να εκτελεί εξαιρετικά ένα φάουλ και να διαμορφώνει το τελικό 2-1.
Αναλυτικά η 2η αγωνιστική
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026
Μαρκό - Καλλιθέα 2-1
ΑΕΛ - Ζάκυνθος 1-0
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026
16:00 Νίκη Βόλου - Ολυμπιακός Β' ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
17:00 Νέστος Χρυσούπολης - Πύργος
17:30 Ελλάς Σύρου - Αναγέννηση Καρδίτσας
18:00 Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης Β' YouTube
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026
16:00 Πανιώνιος - Απόλλων Καλαμαριάς ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
17:00 Πανθρακικός – ΠΑΟΚ Β'
Βαθμολογία
1. Μαρκό 6
2. ΑΕΛ 4
3. Πανιώνιος 3
4.Καλλιθέα 3
5. Αναγέννηση Καρδίτσας 1
6. Ζάκυνθος 1
7. Νέστος Χρυσούπολης 1
8. Πανθρακικός 1
9. Πύργος 1
10. Απόλλων Καλαμαριάς 1
11. Ελλάς Σύρου 1
12. ΠΑΟΚ Β' 1
13. Ολυμπιακός Β' 1
14. Πανσερραϊκός 0
15. Νίκη Βόλου 0
16. Αστέρας Τρίπολης Β' 0
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