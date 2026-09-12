Super League 2: Νέα νίκη και κορυφή για τη Μαρκό - Πρώτη νίκη της ΑΕΛ

Η Μαρκό συνεχίζει εντυπωσιακά στη Super League 2, καθώς επικράτησε με 2-1 της Athens Kallithea στην Καισαριανή και έκανε το «2 στα 2» στο πρωτάθλημα.

Μετά τη μεγάλη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στον Πανσερραϊκό, η Μαρκό επιβεβαιώνει από νωρίς ότι και φέτος θέλει να πρωταγωνιστήσει, παραμένοντας στην κορυφή με το απόλυτο των βαθμών. Αντίθετα, η Athens Kallithea γνώρισε την πρώτη της ήττα μετά τη νίκη της πρεμιέρας κόντρα στη Νίκη Βόλου.

Η Athens Kallithea άνοιξε το σκορ στο 10’, με τον Μανιά να σκοράρει με κεφαλιά. Η απάντηση της Μαρκό ήρθε στο 26’, όταν ο Μίλερ, επίσης με κεφαλιά, έκανε το 1-1.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 70’, με τον Μεντόσα να εκτελεί εξαιρετικά ένα φάουλ και να διαμορφώνει το τελικό 2-1.

Αναλυτικά η 2η αγωνιστική



Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026



Μαρκό - Καλλιθέα 2-1



ΑΕΛ - Ζάκυνθος 1-0

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026



16:00 Νίκη Βόλου - Ολυμπιακός Β' ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ



17:00 Νέστος Χρυσούπολης - Πύργος



17:30 Ελλάς Σύρου - Αναγέννηση Καρδίτσας



18:00 Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης Β' YouTube

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026



16:00 Πανιώνιος - Απόλλων Καλαμαριάς ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ



17:00 Πανθρακικός – ΠΑΟΚ Β'

Βαθμολογία



1. Μαρκό 6



2. ΑΕΛ 4



3. Πανιώνιος 3



4.Καλλιθέα 3



5. Αναγέννηση Καρδίτσας 1



6. Ζάκυνθος 1



7. Νέστος Χρυσούπολης 1



8. Πανθρακικός 1



9. Πύργος 1



10. Απόλλων Καλαμαριάς 1



11. Ελλάς Σύρου 1



12. ΠΑΟΚ Β' 1



13. Ολυμπιακός Β' 1



14. Πανσερραϊκός 0



15. Νίκη Βόλου 0



16. Αστέρας Τρίπολης Β' 0

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