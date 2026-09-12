Κύπελλο Ερασιτεχνών: Πρόκριση για τα Χανιά, 1-0 τον Εργοτέλη - Αποκλεισμός στα πέναλτι για τη Χερσόνησο

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Τα Χανιά επικράτησαν με 1-0 του Εργοτέλη στο γήπεδο του Αλμυρού στο Γάζι και πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας, ξεκινώντας με νίκη τις επίσημες υποχρεώσεις τους.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 44ο λεπτό. Ο Γροντής κέρδισε πέναλτι έπειτα από μαρκάρισμα του Πατινιώτη, με τον Χρήστο Ρόβα να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Ο Εργοτέλης είχε τις καλύτερες στιγμές πριν από το γκολ, με τον Ψαρολογάκη στο 35’ και τον Νοκάι στο 37’ να απειλούν την εστία του Καλογεράκη. Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να φτάσουν στην ισοφάριση, όμως δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες τους.

Τα Χανιά είχαν σημαντική στιγμή στο 66’ με τον Ρόβα, ενώ στο 85’ άγγιξαν το 0-2, όταν ο Γκιουρτζίδης δεν κατάφερε να σκοράρει σε κενή εστία, χάρη σε σωτήριο τάκλιν αμυντικού του Εργοτέλη.

Η τελευταία ευκαιρία του αγώνα ανήκε στους γηπεδούχους, με τον Σκόνδρα στο 90’ να βλέπει το σουτ του να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ.

Διαιτητής: Σταυρουλάκης (Ρεθύμνου)



Βοηθοί: Βαρβαντάκης – Φραγκιαδάκης (Ρεθύμνου)

Εργοτέλης (Μανώλης Σουτζής): Χρήστου (71’ Γκόγκος), Τζανακάκης (32’ λ.τρ. Στεφανάκης), Κιρκιλανίδης, Γωνιωτάκης, Νοκάι (71’ Σκόνδρας), Κουτάντος (71’ Σένκα), Φερεκίδης (62’ Ελιαχαουί), Πατινιώτης, Ντίσα, Ψαρολογάκης, Τόμας

Χανιά (Νίκος Νιόπλιας): Καλογεράκης, Ψαρρής, Λάμτσε, Κουτρουμπής (69’ λ.τρ. Κεφαλάς), Ντεντάκης, Καρίκι, Βαλεριάνος, Παπάς (55’ Βέργας), Μίσκου (87’ Γκιουρτζίδης), Γροντής (87’ Παπαδογιάννης), Ρόβας (69’ Καπνίδης)

Αποκλεισμός στα πέναλτι για τη Χερσόνησο

Με τον Σωκράτη Καζά ν' αποκρούει ένα πέναλτι και τους παίκτες της Χερσονήσου να στέλνουν άλλες δύο φορές τη μπάλα άουτ, ο Πλατανιάς επικράτησε στα πέναλτι, παίρνοντας την πρόκριση στην β’ φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας.

Η κανονική διάρκεια έέληξε ισόπαλη 1-1.. Η Χερσόνησος προηγήθηκε στο 41’, με τον Αγριμάκη και ισοφάρισε ένα λεπτό αργότερα ο Πλατανιάς με τον Σαβουιδάκη.

Τα πέναλτι:

• Ψαρράς άουτ



• Νταγκουνάκης 1-0



• Δαμιανάκης 1-1



• Βασιλάκης 2-1



• Φρόκου απέκρουσε ο Καζάς



• Παληγεώργος 3-1



• Καλογεράκης άουτ

Το παιχνίδι αποτέλεσε παράλληλα ένα δυνατό αγωνιστικό τεστ για τις δύο ομάδες, δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη των υποχρεώσεών τους στη Γ’ Εθνική.

Διαιτητής: Αγαλιώτης (Ρεθύμνου)



Βοηθοί: Πάγκαλος – Μπουρίκας (Λασιθίου)

Πλατανιάς (Τάκης Διακάκης): Καζάς, Σαβουιδάκης, Νταγκουνάκης, Παληγεώργος, Πλανάκης, Τουράι, Σκορδυλάκης, Πενταράκης, Κατσούκης, Μερόλλι, Γιακουμάκης

Χερσόνησος (Μάριος Σηφάκης): Σηφάκης, Αλκίνοος, Πρέντι, Λουμπάκης, Δαμιανάκης, Αγριμάκης, Τουργαΐδης, Μανουσάκης, Παπαδιός, Μουλάς, Τσελεγγίδης

Τα τελικά αποτελέσματα:

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 16:30

Εργοτέλης – Χανιά 0-1 44′ Ρόβας (πεν.)

Πλατανιάς – Χερσόνησος 1-1 (3-1) 43′ Σαβουϊδάκης – 40′ Αγριμάκης

Επισκοπή – Πανακρωτηριακός 1-1 (2-4 πεν.) 25′ Μαυρομάτης – 34′ Παχής

Πηγή photo: www.athletic.gr