Φοιτητική στέγη: «Φωτιά» στα ενοίκια – Αύξηση 119% στο Ηράκλειο σε 10 χρόνια

Με εκρηκτική άνοδο κινήθηκαν τα ενοίκια στις φοιτητικές κατοικίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη καθώς και σε πόλεις της περιφέρειας της Ελλάδας.

Σύμφωνα με ανάλυση της Geoaxis, το ποσοστό της αύξησης των ζητούμενων μισθωμάτων προσδιορίζεται μεσοσταθμικά σε σχέση με πέρυσι στο 7,3% ενώ σε σχέση με 10 χρόνια πριν στο εντυπωσιακό 128%.

Οι ιδιωτικές φοιτητικές εστίες και η διάθεση για συγκατοίκηση αποτελούν τις νέες ανερχόμενες τάσεις.

Τα ενοίκια στις φοιτητικές κατοικίες

Η έρευνα επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η Αθήνα αποτελεί την πόλη με τις υψηλότερες και η Κομοτηνή την πόλη με τις χαμηλότερες τιμές ενοικίασης τυπικών, παλαιών, φοιτητικών διαμερισμάτων.

Σε σχέση με 10 χρόνια πριν οι ζητούμενες τιμές αυξήθηκαν μεσοσταθμικά σε ποσοστό 128% με την Αθήνα να καταγράφει εξαιρετικά υψηλή αύξηση κατά 164%.

Αναλυτικότερα, οι τιμές στην Θεσσαλονίκη παρουσιάζουν αύξηση 127%, στην Πάτρα 148%, στο Ηράκλειο 119%, στον Βόλο 126%, ενώ στην Κομοτηνή 84%.

Σε ετήσια βάση, η άνοδος συνολικά μετρήθηκε 7,3%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα με 8,1%, στον Βόλο με 7,9%, ενώ ακολούθησαν Ηράκλειο με 7,2%, Κομοτηνή με αύξηση 6,9%. Στην Αθήνα (2025 – 2026) η άνοδος έφτασε στο 5,9%.

Ηλικία ακινήτου

Από πλευράς ηλικιών, όπως ήταν αναμενόμενο, τα μεγαλύτερα σε ηλικία φοιτητικά διαμερίσματα καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη (Κέντρο) με διάμεση ηλικία τα 56 έτη. Ακολουθεί η Αθήνα με διάμεση ηλικία τα 51 έτη, η Πάτρα με 29 έτη, η Κομοτηνή με 27 έτη και ο Βόλος με 23 έτη. Την μικρότερη διάμεση ηλικία καταγράφει το Ηράκλειο με 20 έτη.

Συμπερασματικά, ένα τυπικό φοιτητικό διαμέρισμα έχει μέση ηλικία από 30 μέχρι 50 έτη.

Η επιφάνεια

Τα μεγαλύτερα σε επιφάνεια φοιτητικά διαμερίσματα καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο και στην Κομοτηνή με διάμεση επιφάνεια τα 40τμ. Ακολουθεί η Αθήνα και ο Βόλος με 34τμ. και η Πάτρα με 33τμ.

Συμπερασματικά, ένα τυπικό φοιτητικό διαμέρισμα έχει μέση επιφάνεια από 30 μέχρι 40 τμ.

Χαρακτηριστικά μίσθωσης

Σύμφωνα με την Geoaxis, σαφώς λιγότερα φοιτητικά διαμερίσματα βρίσκονται διαθέσιμα στην αγορά σε σχέση με το 2017, καθώς ένα σημαντικά μεγάλο ποσοστό ακινήτων έχει εισέλθει οριστικά σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωση ή πωλήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Golden Visa. Η προσφορά φοιτητικών διαμερισμάτων αναμένεται να σημειώσει περαιτέρω μείωση λόγω αύξησης του τουρισμού.

Ενδεικτικά, στου Ζωγράφου καταγράφηκε μια αύξηση εγγεγραμμένων ακινήτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης της τάξεως του 44% σε σχέση με πέρσι (από 138 σε 199 ακίνητα) και 69% σε σχέση με το 2024 (από 118 σε 199 ακίνητα). Η λήξη της θερινής περιόδου μπορεί να φέρει μικρή αποκλιμάκωση στα ενοίκια, εφόσον διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης επιστρέψουν στις μακροχρόνιες μισθώσεις, αυξάνοντας έτσι την προσφορά. Όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες προβαίνουν σε περιορισμένη επίπλωση διαμερισμάτων για να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Καθώς οι φοιτητές αρχίζουν και επιλέγουν το αντικείμενο των σπουδών τους με βάση την έδρα του Πανεπιστημίου και όχι το γνωστικό αντικείμενο, η ζήτηση στο μέλλον αναμένεται να ενταθεί κοντά στα μεγάλα Πανεπιστήμια και να μειωθεί στην επαρχία. Η πλειοψηφία επιλέγει να ενοικιάσει όσο το δυνατόν παλαιότερα διαμερίσματα, ενώ καταγράφεται αύξηση των φοιτητών που επιλέγουν να συγκατοικήσουν για να επιμερίζονται τα έξοδα. Αποτέλεσμα είναι τα μεγαλύτερα διαμερίσματα να εμφανίζουν σταδιακά χαμηλότερο ρίσκο διάθεσης.

Τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί η προσπάθεια μεγάλων παικτών του real estate να δημιουργήσουν κατοικίες στα πρότυπα ιδιωτικών φοιτητικών εστιών, καθώς είναι πλέον διαπιστωμένο ότι με την προσφορά επιπρόσθετων υπηρεσιών η συγκεκριμένη μορφή ανάπτυξης μπορεί να αποφέρει σημαντικότερα έσοδα.

Πηγή ΟΤ

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