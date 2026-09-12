Νεκρός σε τροχαίο ο Δήμαρχος Αντιπάρου

Έφυγε από τη ζωή ο δήμαρχος Αντιπάρου, Αναστάσιος Φαρούπος. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος άνδρας επέβαινε μόνος του σε μοτοσικλέτα όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου. Από την πτώση τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέληξε στο σημείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν προκύπτει εμπλοκή άλλου οχήματος στο δυστύχημα.







Έχει προγραμματιστεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Αθήνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.



Ο Αναστάσιος Φαρούπος υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα για την τοπική αυτοδιοίκηση, προσφέροντας πολυετείς υπηρεσίες στο νησί, καθώς είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη των δημοτών σε τρεις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, το 2014, το 2019 και το 2023.







Ο Αναστάσιος Φαρούπος γεννήθηκε στην Αντίπαρο το 1965.



Τελείωσε το 1982 το Λύκειο Πάρου και στη συνέχεια φοίτησε στη σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (τμήμα λογιστικής) του ΤΕΙ Ηρακλείου, όπου και αποφοίτησε το 1987.



Ακολούθως, το 1990, παρακολούθησε επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 200 ωρών «σύγχρονη λογιστική οργάνωση για Μ.Μ.Ε.», που οργανώθηκε στο Κέντρο Καινοτομιών Αθήνας.



Από το 1991 έως και το 2009 έλαβε μέρος σε επιμορφωτικά σεμινάρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, σε επιμορφωτικά σεμινάρια φορολογικού αντικειμένου του πανελλήνιου συλλόγου λογιστών και της πανελλήνιας ομοσπονδίας λογιστών, καθώς και σε σεμινάρια της σχολής υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών.



Από το Μάρτιο του 1993 έως και το Σεπτέμβριο του 2005 ήταν ιδιοκτήτης φοροτεχνικού γραφείου, ενώ από 1/1/2000 έως και 31/12/2003 ήταν οικονομικός διευθυντής της Κοινοτικής Επιχείρησης Αντιπάρου.



Από τον Οκτώβριο του 2005 ήταν υπάλληλος του υπουργείου οικονομικών.



Ήταν μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, είχε άδεια υπογραφής ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης και άδεια χρήσης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξης.



Εξελέγη δήμαρχος Αντιπάρου τρεις φορές (2014, 2019, 2023). Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.

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