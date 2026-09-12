Σέρρες: Σοκαριστικά ευρήματα στο αυτοκίνητο των «μαϊμού» αστυνομικών – Αίμα και Καλάσνικοφ

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό του 41χρονου κρατούμενου που δραπέτευσε κατά τη διάρκεια μεταγωγής του από τις φυλακές Νιγρίτας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

H αστυνομία έχει εντοπίσει το ένα από τα δύο αυτοκίνητα που εικάζεται ότι χρησιμοποίησαν οι συνεργοί του κρατούμενου, οι οποίοι κατάφεραν να τον απελευθερώσουν μέσα από τον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου, εμφανιζόμενοι ως αστυνομικοί και απειλώντας με καλάσνικοφ τους άνδρες της εξωτερικής φρουράς.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, το όχημα ενεπλάκη σε τροχαίο κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, πέφτοντας πάνω σε καλαμιές.

Μάλιστα ένας από τους επιβαίνοντες φέρεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι καθώς υπάρχουν ίχνη αίματος στο παρμπρίζ.

Οι αστυνομικοί συνέλεξαν υλικό και στοιχεία τα οποία θα εξεταστούν και θα αξιοποιηθούν για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών. Μέσα στο όχημα βρέθηκαν ένα καλάσνικοφ και σφαίρες.

Παράλληλα, έχει εντοπιστεί ένα ολοσχερώς καμένο όχημα στα Βρασνά του δήμου Βόλβης. Δεν είναι γνωστό εάν σχετίζεται με το περιστατικό, κάτι που πάντως εξετάζεται.

Πώς έγινε η κινηματογραφική απόδραση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κρατούμενος φέρεται να μεταφέρθηκε από τις φυλακές Νιγρίτας στο νοσοκομείο Σερρών και συγκεκριμένα στην ψυχιατρική κλινική, γύρω στις 23:00 το βράδυ, καθώς είχε αναφέρει ότι αισθανόταν αδιαθεσία.

Η μεταφορά έγινε από ειδική ομάδα μεταγωγών της εξωτερικής φρουράς των φυλακών.

Συνολικά στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τρεις κρατούμενοι με τη συνοδεία πέντε φρουρών, κατά την ΕΡΤ.

Αρχικά τρεις από τους φρουρούς συνόδευσαν τον ένα από τους τρεις κρατούμενους, με τους άλλους δύο φρουρούς να παραμένουν στο μεταγωγικό όχημα μαζί με τους άλλους δύο κρατούμενους, ο ένας εκ των οποίων ήταν ο 41χρονος.

Τη στιγμή όμως που το όχημα της φυλακής βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου, δύο αυτοκίνητα εμφανίστηκαν στο σημείο. Από τα αυτοκίνητα που είχαν φάρους, παραπέμποντας σε αστυνομικά οχήματα, φέρεται να βγήκαν πάνοπλοι άνδρες, οι οποίοι φορούσαν στολές που παρέπεμπαν σε άνδρες της ΟΠΚΕ και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες.

Οι δράστες, με την απειλή όπλων, ακινητοποίησαν και αφόπλισαν τους άνδρες της εξωτερικής φρουράς, πήραν μαζί τους τον κρατούμενο και τράπηκαν σε φυγή.

«Η ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής, απ’ όσα έχουν αναφέρει όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη μεταγωγή, είναι ότι παρίσταναν τους αστυνομικούς, ότι έφεραν βαρύ οπλισμό και ότι προσομοίαζε το όχημα με υπηρεσιακό όχημα της Αστυνομίας», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για την υπόθεση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η μεταγωγή του κρατουμένου στο νοσοκομείο δεν έγινε με όχημα της Αστυνομίας, αλλά όχημα της εξωτερικής φρουράς των φυλακών.

Ποις είναι ο φυγάς

Ο φυγάς είναι ένας Αλβανός κακοποιός, 41 ετών, που έχει καταδικαστεί για ναρκωτικά και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο 41χρονος βαρυποινίτης είχε συμμετάσχει σε αρκετά περιστατικά, μεταξύ των οποίων και ένα με πυροβολισμούς μέρα-μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου, ο άνδρας βρισκόταν στη φυλακή μετά τη σύλληψή του από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Βορείου Ελλάδος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Είχε φυλακιστεί το 2025 για περιστατικό που είχε σημειωθεί στην Πυλαία το 2024.