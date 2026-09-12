Δημογλίδου για υπόθεση Μαζωνάκη: «Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία»

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη καθώς προκύπτουν νέα δεδομένα για τις συνθήκες θανάτου όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη σε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων τα οποία, όπως είπε, κατάφερε τελικά να ανακτήσει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ, η κ. Δημογλίδου χαρακτήρισε τα συγκεκριμένα ευρήματα ιδιαίτερα σημαντικά για την πορεία της ανάκρισης, χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία, για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών, είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης», ανέφερε.

Η συγκεκριμένη αναφορά προσθέτει ένα νέο στοιχείο στην υπόθεση, καθώς οι αρχές καλούνται πλέον να αξιολογήσουν όχι μόνο το περιεχόμενο των δεδομένων που ανακτήθηκαν, αλλά και τις συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρήθηκε η διαγραφή τους.

Η άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας

Καθοριστική για τη συλλογή των στοιχείων φαίνεται πως ήταν η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών μετά την ενημέρωση για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, αστυνομικοί μετέβησαν τόσο στο νοσοκομείο και στην κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη όσο και στο ιδιωτικό ιατρείο όπου είχε προηγηθεί το περιστατικό.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ταχύτητας με την οποία κινήθηκαν οι αρχές, καθώς η άμεση παρουσία τους στους χώρους που συνδέονται με την υπόθεση επέτρεψε τη συλλογή και καταγραφή στοιχείων σε κρίσιμο χρόνο.

«Αυτή η υπόθεση αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν άμεσα αντανακλαστικά από την πλευρά της Αστυνομίας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, παρά την άμεση επέμβαση των αρχών, «έγιναν προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων».

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε, σύμφωνα με όσα ανέφερε, η παρουσία στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στους χώρους που ερευνήθηκαν. Τα στελέχη της υπηρεσίας είχαν τη δυνατότητα να εξετάσουν επιτόπου συγκεκριμένα ευρήματα και να ενημερώσουν άμεσα τον αρμόδιο εισαγγελέα για τα στοιχεία που προέκυπταν.

Παράλληλα, η τεχνική δυνατότητα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών να ανακτήσει δεδομένα που είχαν διαγραφεί ή επιχειρήθηκε να αποκρυφθούν φαίνεται πως προσθέτει νέα δεδομένα στην έρευνα.

Οι αντιφάσεις που κίνησαν τις υποψίες των αστυνομικών

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται πως διαδραμάτισαν και οι αντιφάσεις που εντοπίστηκαν από τα πρώτα στάδιά της.

Όπως εξήγησε η κ. Δημογλίδου, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε όσα τους είχαν αναφερθεί αρχικά και στα στοιχεία που είχαν ήδη καταφέρει να συγκεντρώσουν. Οι αποκλίσεις αυτές αποτέλεσαν ένδειξη ότι η εικόνα που είχε δοθεί στις αρχές για όσα συνέβησαν στο ιατρείο δεν ανταποκρινόταν πλήρως στα πραγματικά περιστατικά.

«Ήταν πολύ βασικό στοιχείο για να προχωρήσουμε την έρευνα και να αντιληφθούμε ότι δεν μας δίνονται οι πληροφορίες όπως πραγματικά συνέβησαν στον χώρο αυτό», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Οι πρώτες καταθέσεις τέθηκαν έτσι σε αντιπαραβολή με τα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί από την περιοχή και τους χώρους που συνδέονται με την υπόθεση, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να εντοπίσουν τα σημεία στα οποία δεν υπήρχε συμφωνία μεταξύ των διαφορετικών δεδομένων.

Η διαφορά στην ώρα άφιξης στο ιατρείο

Ανάμεσα στα στοιχεία που φαίνεται να απέκτησαν ιδιαίτερη σημασία βρίσκεται και η χρονική απόκλιση που εντοπίστηκε σχετικά με την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο.

Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου, η ώρα που είχε αρχικά γνωστοποιηθεί προφορικά στην Αστυνομία δεν συμφωνούσε με τον πραγματικό χρόνο κατά τον οποίο ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε και να εισήλθε στον χώρο.

«Υπήρχε μεγάλη απόκλιση στον χρόνο ο οποίος δόθηκε προφορικά στην Ελληνική Αστυνομία και στον πραγματικό χρόνο κατά τον οποίο ο άνθρωπος αυτός έφτασε και εισήλθε στο ιατρείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη χρονική απόκλιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας, καθώς οι αρχές επιχειρούν να αποκαταστήσουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τη σειρά των γεγονότων πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Οι αντιφάσεις στις αρχικές πληροφορίες, η προσπάθεια διαγραφής στοιχείων και τα δεδομένα που κατάφερε να ανακτήσει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών αποτελούν πλέον επιμέρους κομμάτια της έρευνας, τα οποία καλούνται να αξιολογήσουν οι αρμόδιες αρχές.

Το ζητούμενο για τους αστυνομικούς είναι να συνθέσουν το πλήρες χρονικό των γεγονότων, διασταυρώνοντας τις καταθέσεις με τα ευρήματα από τους χώρους που ερευνήθηκαν και τα ψηφιακά ή άλλα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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