Μαζωνάκης: Τα τελευταία λόγια του, η κατάστασή του όταν έφτασε στην κλινική και οι αντιφάσεις των γιατρών

Τα τελευταία λόγια του Γιώργου Μαζωνάκη πριν ξεψυχήσει μέσα στο ιατρείο του Κολωνακίου, οι αντιφάσεις της γιατρού και το δυο εκ των τριών εργαζομένων, οι λόγοι για τους οποίους ο γνωστός τραγουδιστής ζήτησε να δει τη συγκεκριμένη γιατρό, η θεραπεία που του πρότεινε αλλά και το πως άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στον πρώτο όροφο της οδού Καρνεάδου, αποτελούν μερικά από τα νέα στοιχεία μέσα από το διαβιβαστικό.

Όπως αποκαλύπτεται, ο Γιώργος Μαζωνάκης, πήγε στην στην οδό Καρνεάδου λίγα λεπτά πριν τις 14:00, την ώρα ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και σύζυγος της 56χρονης ιατρού βρισκόταν σε ένα εστιατόριο και έτρωγε στο Κολωνάκι.

Ο τραγουδιστής, ήταν σε κακή κατάσταση όπως περιγράφουν και υπάλληλοι ενώ η γιατρός είπε ότι είχε ένα τσιρότο στο μέτωπό του.

Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε υποβληθεί στον κατάλληλο έλεγχο πριν μπει σε αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ενώ αποδεικνύεται ότι δύο γιατροί με δύο από τους τρεις εργαζόμενους συνεννοήθηκαν να πουν ψέματα προκειμένου να καλύψουν την όλη διαδικασία όμως η τρίτη υπάλληλος είπε την αλήθεια.

Η κάμερα ωστόσο, πρόδωσε την ώρα άφιξης του Γιώρου Μαζωνάκη, ενώ και μια διασώστης του ΕΚΑΒ έδωσε την εικόνα που αντίκρισαν μέσα στο ιατρείο, όπου ο γνωστός τραγουδιστής ήταν ήδη νεκρός.

Η επιβαρυντική κατάθεση της γιατρού

Οι τελευταίες μαρτυρικές στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη και ο διάλογος που είχε λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή στο ιατρείο της οδού Καρνεαδου ξεκινούν να αποτυπώνονται στη σελίδα 7 του διαβιβαστικού της ΕΛ.ΑΣ.

Ο τραγουδιστής όπως αναφέρεται, όταν πέρασε το κατώφλι ήταν σε άσχημη κατάσταση. «Επικοινώνησε με την γιατρό 08/09/2026 και ώρα 17:16 προκειμένου να τη συμβουλευτεί ώστε να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας του, καθόσον δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Ο Μαζωνάκης Γεώργιος την 08/09/2026 και ώρα 19:00 μετέβηκε μόνος του στο Ιατρείο της όπου αναφορικά με την υγεία ανέφερε τα κάτωθι: «Του έκανα ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο με τα μηχανήματα που έχω στο ιατρείο μου και διαπίστωσα ότι ήταν πάρα πολύ επιβαρυμένος» παραδέχεται η γιατρός και αναφερόμενη σε μια συγκεκριμένη ερώτηση που του έκανε για να διαπιστώσει την κατάσταση του της απάντησε πως «δεν φαντάζεσαι».

Στις επόμενες γραμμές συνεχίζει λέγοντας πως « μου ανέφερε ότι παίρνει διουρητικά χάπια, επειδή αισθανόταν ότι έχει κατακράτηση υγρών. Είχε ένα παράξενο βήχα, μια υπερδιέγερση και δεν μπορούσε να σταθεί πολύ ώρα. Στο τέλος με ρώτησε “τι μπορούσαμε να κάνουμε άμεσα για να σώσει το event“. Του είπα ότι κάτι που είναι γρήγορο, είναι η θεραπεία που γίνεται με το μηχάνημα «INUS PHERESIS», η οποία είναι καθαρισμός του αίματος.

Αυτή η θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις, αντίθετα ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε αυτή την θεραπεία ο ασθενής ξαπλώνει σε ένα κρεβάτι, χρειαζόμαστε δύο φλέβες περιφερικές, τοποθετούμε σε αυτές τις φλέβες δύο βελόνες, από την μία πλευρά βγαίνει προοδευτικά το αίμα, όχι παραπάνω από 200ml, περνάει μέσα από το μηχάνημα, καθαρίζει και επιστρέφει στο σώμα από την δεύτερη φλέβα. Η θεραπεία διαρκεί συνήθως δύο με τρεις ώρες. Δεν ζήτησα έγγραφη συγκατάθεση διότι αν δεν ήθελε να κάνει αυτή την θεραπεία δεν θα παρουσιαζόταν».

Το μοιραίο ραντεβού

Στις επόμενες γραμμές όλα όσα αναφέρονται είναι ανατριχιαστικά: «Αφού συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση της θεραπείας ορίστηκε ραντεβού την 09/09/2026 και ώρα 15:00 ωστόσο ο Μαζωνάκης Γεώργιος καθυστέρησε και έφθασε στο Ιατρείο την 16:00 ώρα μόνος του. Στο Ιατρείο την επίμαχη ώρα εργάζονταν οι Θεοδωρόπουλος Ηλίας και (σ.σ: αναφερονται και τα ονοματα δυο γυναικων απο το προσωπικό).

Στο χώρο που θα γινόταν η θεραπεία (η 56χρονη) ήταν μόνη με τον Μαζωνάκη Γεώργιο. Εκείνη ξεκίνησε την προετοιμασία ενώ αυτός ανέφερε ότι ήταν άυπνος, ήταν ανήσυχος καθώς είχε ίδιο βήχα με την προηγούμενη ημέρα και είχε χειρότερη άρθρωση, ωστόσο δεν ανέφερε ότι είχε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Ξάπλωσε στο κρεβάτι, του έβαλε τα αυτοκόλλητα για το καρδιογράφημα, όπου καταγράφονται και το οξυγόνο, η θερμοκρασία και η πίεση και αφού όλα ήταν φυσιολογικά.

Ισχυρίστηκε ότι τοποθέτησε φλεβοκαθετήρα στο δεξί του χέρι και στην προσπάθεια τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα και στο αριστερό του χέρι, εκείνος υπέστη ανακοπή.

Σταμάτησε την διαδικασία με την φλέβα και ζήτησε τη βοήθεια του συζύγου της και ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ. Σταδιακά αφού αυτός δεν ανταποκρινόταν παρά τις μαλάξεις συνολικά του χορηγήθηκαν 5 ml αδρεναλίνης». Στη συνέχεια όπως αναφέρεται ζήτησε από την γραμματέα να καλέσει το ΕΚΑΒ ενώ σύζυγος του έκανε απινίδωση χωρίς να ανταποκριθεί».

Τι είπε ο γιατρός

Όπως επισημαίνεται στη δικογραφία «Ο Θεοδωρόπουλος Ηλίας ανέφερε στους διασώστες του ΕΚΑΒ ότι στο Ιατρείο υπήρχε μηχάνημα απινιδωτή το οποίο όμως δεν λειτουργούσε. Ο γιατρός, δεν εξέφρασε επιθυμία να τους συνοδεύσει στο εφημερεύον νοσοκομείο».

Τι κατέθεσε διασώστρια του ΕΚΑΒ: « Ήταν ανάσκελα, χωρίς σφυγμό, χωρίς αυτοματη αναπνοή»

Στην κατάθεση της διασώστρια του ΕΚΑΒ δήλωσε πως : «Την 16:23 ώρα της 09/09/2026 ώρα έλαβαν σήμα από το κέντρο να μεταβούν στην οδό Καρνεάδου αρ. 11 στο Κολωνάκι και συγκεκριμένα στο ιατρείο του κ. Θεοδωροπουλου, διότι υπήρχε άνδρας, ηλικίας περίπου πενήντα πέντε (55) ετών, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Την 16:26 ώρα αφίχθηκαν στο σημείο. Κατά την είσοδο τους στο δωμάτιο που βρισκόταν ο θανών, ο Θεοδωροπουλος Ηλίας του έκανε «ΚΑΡΠΑ», ενώ αυτός βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι φορώντας ένα εσώρουχο και μία κοντομάνικη μπλούζα.

Ο θανών όπως διαπιστώσανε ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση αμφω.

Οι διασώστες συνέχισαν την «ΚΑΡΠΑ», ενώ του τοποθέτησαν και απινιδωτή ο οποίος «έδειξε» ότι βρίσκεται σε ασυστολία, δηλαδή ο ρυθμός καρδιάς ήταν μη απινιδώσιμος. Στη συνέχεια τοποθετήσανε λαρυγγική μάσκα και έκαναν χρήση αυτοδιατεινόμενου ασκού.

Όπως ενημερώθηκαν ο ιατρός έκανε για διάστημα δέκα (10) λεπτών «ΚΑΡΠΑ» πριν την άφιξη τους, ενώ του είχαν χορηγήσει και ένα (1) μιλιγκραμ (ml) αδρεναλίνη, χωρίς να διευκρινιστεί αν η χορήγηση έγινε πριν ή κατά την διάρκεια που υπέστη την ανακοπή.

Μόλις ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος του πρωτοκόλλου, ο Θεοδωροπουλος Ηλίας του χορήγησε ενώπιον τους ενέσιμη ουσία η οποία τους δήλωσε ότι είναι αδρεναλίνη. Ο ασθενής συνέχιζε να παρουσιάζει ασυστολία στην καρδιά με αποτέλεσμα να συνεχιστεί ο τρίτος κύκλος του πρωτοκόλλου. Μετά το τέλος του τρίτου κύκλου ο ασθενής συνέχιζε να παρουσιάζει ασυστολία και την 16:40 ώρα ξεκίνησε η μεταφορά του στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ».

Την 16:45 ώρα αφίχθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ κατά την διάρκεια της διαδρομής συνεχιζόταν εντός του ασθενοφόρου το πρωτόκολλο (ΚΑΡΠΑ)».

Η κατάθεση της νοσηλεύτριας: «Μου φάνηκε κάπως στον κόσμο του. Λίγο στα χαμένα»

Η κατάθεση της νοσηλεύτριας και τεχνολόγου εργαστηρίων ιατρείου είναι αποκαλυπτική. Όπως αναφέρεται στο διαβιβαστικό: «Κατέθεσε ότι ο Μαζωνάκης Γεώργιος αφίχθη στον κεντρικό χώρο των Ιατρείων την 15:30 ώρα της 09/09/2026.

Χαρακτηριστικά για αυτόν ανέφερε: «Μου φάνηκε κάπως στον κόσμο του. Λίγο στα χαμένα, δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς. Ήταν γλυκομίλητος όπως πάντα, όμως η κατάστασή του μου φάνηκε κάπως χειρότερη από τις προηγούμενες φορές που τον είχα δει»

Ανέφερε ότι η ίδια γνώριζε ότι θα γίνει θεραπεία με το μηχάνημα «INUS PHERESIS».

Κατέθεσε ότι ενώ ο Μαζωνάκης Γεώργιος έκανε θεραπεία με την Γακα Ιωάννα, εισήλθε στο δωμάτιο ο Θεοδωρόπουλος Ηλίας χωρίς αυτή να εισέλθει και λίγο αργότερα κατέφθασαν στο σημείο διασώστες του ΕΚΑΒ.

Ο Μαζωνάκης Γεώργιος εισήλθε στο δωμάτιο με το μηχάνημα «INUS PHERESIS» την 15:30 ώρα με την Γακα Ιωάννα, ενώ η ίδια αγνοούσε την ακριβή ώρα προσέλευσης του στο κεντρικό χώρο των Ιατρείων. Κατέθεσε ότι για την καθαριότητα του επίμαχου χώρου ασχολήθηκαν η ίδια και δυο υπάλληλοι ενώ προέβησαν σε αυτή την ενέργεια διότι αποτελεί τυπική διαδικασία μετά την ολοκλήρωση θεραπείας εκάστοτε ασθενούς».

Τι ειπε η γραμματέας του ιατρείου: «Ήταν λίγο περίεργος, λίγο αποπροσανατολισμένος και είχε ένα μεγάλο τσιρότο κολλημένο στο μέτωπό»

Η γραμματέας κατέθεσε πως «Το ραντεβού για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στον Μαζωνάκη Γεώργιο είχε τεθεί για την 13:00 με 13:30 ώρα. Ωστόσο ο ανωτέρω μετέβηκε στο χώρο των Ιατρείων την 15:30 ώρα περίπου.

Τον περιέγραψε χαρακτηριστικά «Όταν ήρθε σήμερα ήταν λίγο περίεργος, μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν λίγο αποπροσανατολισμένος και είχε ένα μεγάλο τσιρότο κολλημένο στο μέτωπό του, δεν θυμάμαι σε ποια πλευρά ήταν».

Ο Μαζωνάκης Γεώργιος εισήλθε απευθείας στο γραφείο της Γάκα Ιωάννας. Ανέφερε ότι ο Θεοδωρόπουλος Ηλίας την ώρα άφιξης του Μαζωνάκη ήταν στο γραφείο του ενώ η νοσηλεύτρια ήταν στο χώρο του Ιατρείου. Σαρανταπέντε λεπτά (45) περίπου αργότερα και αφού ο Θεοδωρόπουλος Ηλίας μπαινοέβγαινε στο γραφείο της εξέτασης, της ζητήθηκε να καλέσει το ΕΚΑΒ.

Επίσης ανέφερε ότι ο Μαζωνάκης Γεώργιος μετέβηκε την 08/09/2026 και ώρα 17:00 στο Ιατρείο και χαρακτηριστικά παρατήρησε «ήταν πάλι λίγο αποπροσανατολισμένος, λιγότερο από σήμερα, μπήκε στο γραφείο της γιατρού, παρέμεινε για καμιά ώρα περίπου και έφυγε».

«Κάρφωσε» την πραγματική ώρα η γραμματέας πρωινής βάρδιας: «Ο τραγουδιστής ήρθε με καθυστέρηση στις 14:00 με 14:30»

Ηγραμματέας της πρωινής βάρδιας ηταν όπως φαινεται η μονη που είπε την αλήθεια: « Ανέφερε ότι εργάζεται ως γραμματέας στην πρωινή βάρδια του Ιατρείου. Από συνάδερφο της είχε ενημερωθεί για την αρχική επίσκεψη του Μαζωνάκη Γεωργίου απογευματινές ώρες της 08/09/2026 καθώς και για το δεύτερο ραντεβού που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την 13:00 ώρα της 09/09/2026.

Κατά τη διάρκεια της βάρδιας ο Μαζωνάκης Γεώργιος προσήλθε με καθυστέρηση την 14:00 με 14:30 ώρα.

Η ανωτέρω τον χαιρέτησε κατά την είσοδο του και αυτός αφού ανέμεινε για διάστημα δέκα λεπτών στο σαλόνι της υποδοχής εξήλθε του γραφείου της η Γακα Ιωάννα και τον συνόδευσε σε κάποιον από τους χώρους του Ιατρείου.

Σύμφωνα με την ανωτέρω ο Μαζωνάκης Γεώργιος φαινόταν αποπροσανατολισμένος, το βλέμμα του δεν ήταν συγκεντρωμένο και παρατήρησε πιθανόν ένα σημάδι στο πρόσωπο του. Επίσης μιλούσε κανονικά και με ενέργεια. Όπως ανέφερε «Δεν ήταν δηλαδή στα μάτια μου αδύναμος. Και μας μίλησε και χαμογελαστός ήταν».

Τα 42 κρίσιμα λεπτά

Από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας και όπως αναφέρεται στην δικογραφία: «Ελέγχθηκε το ιστορικό του μηχανήματος ενδελεχώς και διαπιστώθηκε ότι στο μηχάνημα καταγράφετο λειτουργία για 42 λεπτά στην περίπτωση του συγκεκριμένου ασθενούς.

Κατόπιν, ζητήθηκε από την Γάκα Ιωάννα να πραγματοποιήσει επίδειξη της λειτουργίας του εν λόγω μηχανήματος, προκειμένου η Επιτροπή να διαπιστώσει τον τρόπο λειτουργίας του και να καταγράψει τα σχετικά ευρήματα.

Το μηχάνημα κατά την συγκεκριμένη διαδικασία επιδείξεως κατέγραψε μηδενικό χρόνο λειτουργίας, παρόλο που διενεργήθηκαν όλα τα βήματα προετοιμασίας, έναρξης εξέτασης και αποσύνδεσης ασθενούς.

Συνεπώς, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο Γεώργιος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση για 42 λεπτά, αφού υπήρχε η σχετική ένδειξη στο ιστορικό.

Στο δωμάτιο με το παλαιότερο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, υπήρχε μέσα σε ντουλάπα το μηχάνημα φυγόκεντρου, για το οποίο η Γακα Ιωάννα είχε δηλώσει στον ΙΣΑ, ότι το είχε απομακρύνει κατόπιν συστάσεων που επακολούθησαν προηγηθείσας αυτοψίας του ΙΣΑ».

Έκαναν πλασμαφαίρεση στα «τυφλά» χωρίς ιατρικές εξετάσεις

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο διαβιβαστικό: «Στους ιατρικούς φακέλους των ασθενών του ιατρείου, που είχαν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε προηγούμενη καρδιολογική εκτίμηση ούτε καρδιογράφημα ασθενών, παρόλο που διενεργούνταν ως άνω επεμβατικές πράξεις, δηλαδή θεραπείες πλασμαφαίρεσης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας».

Οι αντιφάσεις που τους «έκαψαν»

Στην δικογραφία συμπεριλαμβάνεται ένα ειδικό κεφάλαιο που αναφέρεται ως «Αντιφάσεις». Αυτές ήταν που έκαψαν και τους δύο κατηγορούμενους.

Ειδικότερα: «Από την συνδυαστική ανάλυση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, διαπιστώθηκε η ύπαρξη κρίσιμων σημείων και αντιφάσεων κατά την αρχική εξέταση των κατηγορουμένων:

Όσο αφορά την ώρα άφιξης του θανόντος η Γάκα Ιωάννα δήλωσε ότι ο Μαζωνάκης Γεώργιος έφθασε στο ιατρείο του στις 16:00 σε αντίθεση με λοιπές καταθέσεις μαρτύρων της κλινικής. Όσο αφορά τη διάρκεια παραμονής στο χώρο θεραπείας και λειτουργίας του μηχανήματος η Γακα Ιωάννα δήλωσε ότι ο Μαζωνάκης Γεώργιος βρισκόταν στο χώρο θεραπείας για πολύ μικρό χρονικό διάστημα (αφού ακόμα δεν είχε γίνει εκκίνηση του μηχανήματος) σε αντίθεση με τη Γραμματέα του Ιατρείου η οποία δήλωσε ότι βρισκόταν χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον -45- λεπτά. Όσο αφορά την ιδιότητα της Ιατρικής, η Γακα Ιωάννα δήλωσε ότι είναι ιατρός με ειδικότητα γυναικολόγου, ενώ ο Θεοδωρόπουλος Ηλίας ιατρός με ειδικότητα παθολόγου, σε αντίθεση με τις άδειες των ιατρείων και τις παροχές που παρείχαν στους ενδιαφερόμενους. Όσο αφορά τη χρήση απινιδωτή η ΓΑΚΑ Ιωάννα δήλωσε ότι ο Θεοδωρόπουλος Ηλίας έκανε απινίδωση χωρίς να ανταποκριθεί ενώ το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δήλωσε ότι στο Ιατρείο υπήρχε μηχάνημα απινιδωτή το οποίο όμως δεν λειτουργούσε.

Επιπλέον, κρίσιμο θεωρείται όπως προκύπτει από το σύνολο της προανάκρισης ότι:

Ο χώρος αμέσως μετά το συμβάν καθαρίστηκε από τους υπαλλήλους του ιατρείου.

Οι κατηγορούμενοι ιατροί δεν συνόδευσαν τον θανόντα στο νοσοκομείο, ώστε να συνδράμουν με πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, τους ιατρούς του νοσοκομείου».

ΠΗΓΗ: newsit.gr

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