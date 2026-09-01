Η απόλυτη "αμαρτία": Αφράτα δανέζικα ρολά με βελούδινη κρέμα που λιώνουν στο στόμα (βίντεο)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου βουτύρου και της βανίλιας που πλημμυρίζει την κουζίνα είναι μια από τις μεγαλύτερες απολαύσεις της ζωής. Αν νομίζετε ότι τα αυθεντικά, αφράτα Δανέζικα ρολά (Danish pastries) είναι προνόμιο μόνο των επαγγελματικών φούρνων, ήρθε η ώρα να αναθεωρήσετε.

Με απλά υλικά που έχετε ήδη στο ψυγείο σας—αυγά, γάλα και αλεύρι—μπορείτε να δημιουργήσετε τα πιο λαχταριστά ρολά που έχετε δοκιμάσει ποτέ.

Παρακάτω θα βρείτε τον απόλυτο οδηγό για να τα πετύχετε με την πρώτη, βασισμένο στην αγαπημένη συνταγή της Paxxi.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε

Για τη ζύμη (βάση):500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

180 ml γάλα (σε θερμοκρασία δωματίου)

50 ml ζεστό νερό

90 γρ. ζάχαρη

60 γρ. βούτυρο (μαλακό, σε θερμοκρασία δωματίου)2 αυγά (σε θερμοκρασία δωματίου)

1 φακελάκι ξηρή μαγιά

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1 πρέζα αλάτι

Για την πλούσια κρέμα και τη γέμιση:

500 ml γάλα

100 γρ. ζάχαρη

2 αυγά

40 γρ. κορν φλάουρ

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Σταφίδες ή τσιπς σοκολάτας (προαιρετικά)

Βήμα - βήμα η εκτέλεση

1. Η Προετοιμασία της Ζύμης

Σε ένα μεγάλο μπολ, διαλύστε τη μαγιά και λίγη από τη ζάχαρη στο ζεστό νερό. Αφήστε το για 5 λεπτά να ενεργοποιηθεί. Προσθέστε το γάλα, τα αυγά, την υπόλοιπη ζάχαρη, τη βανίλια και το αλάτι. Ανακατέψτε καλά και αρχίστε να προσθέτετε σταδιακά το αλεύρι. Μόλις σχηματιστεί μια ζύμη, ενσωματώστε το μαλακό βούτυρο και ζυμώστε μέχρι να έχετε μια λεία, ελαστική ζύμη που δεν κολλάει στα χέρια. Σκεπάστε τη και αφήστε τη σε ζεστό σημείο για 1,5 ώρα μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.

2. Η βελούδινη Κρέμα

Όσο φουσκώνει η ζύμη, ζεστάνετε το γάλα σε ένα κατσαρολάκι. Σε ένα μπολ, χτυπήστε τα αυγά με τη ζάχαρη, το κορν φλάουρ και τη βανίλια. Ρίξτε σιγά-σιγά λίγο από το ζεστό γάλα στο μείγμα των αυγών για να εξισορροπηθεί η θερμοκρασία (απελπιστείτε το σβόλιασμα) και επιστρέψτε όλο το μείγμα στην κατσαρόλα. Ανακατεύετε συνεχώς σε μέτρια φωτιά μέχρι να πήξει η κρέμα. Αποσύρετε, σκεπάστε με μεμβράνη που εφάπτεται στην επιφάνεια και αφήστε τη να κρυώσει.

3. Το μοντάρισμα και το ψήσιμο

Ανοίξτε τη ζύμη με έναν πλάστη σε μεγάλο ορθογώνιο φύλλο. Απλώστε ομοιόμορφα την κρύα κρέμα ζαχαροπλαστικής και πασπαλίστε με τις σταφίδες ή τη σοκολάτα.

Image

Τυλίξτε τη ζύμη σε ρολό από τη μακριά πλευρά και κόψτε σε φέτες πάχους περίπου 2-3 εκατοστών.Τοποθετήστε τα ρολά σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί, αφήνοντας αποστάσεις μεταξύ τους. Αφήστε τα να φουσκώσουν για άλλα 20 λεπτά.

Image

Αλείψτε τα με χτυπημένο κρόκο αυγού και ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 20-25 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν καλά.

Το μυστικό της επιτυχίας

Για να γίνουν ακόμα πιο λαχταριστά, μόλις βγουν καυτά από τον φούρνο, αλείψτε τα με ένα ελαφρύ σιρόπι ζάχαρης ή λίγη μαρμελάδα βερίκοκο αραιωμένη με νερό. Αυτό θα τους δώσει αυτή την επαγγελματική γυαλάδα και την τέλεια καραμελωμένη υφή!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Οργή για τις ξαφνικές διακοπές ρεύματος - Πώς οι 20 καταγγελίες "ανοίγουν" τον δρόμο για αποζημιώσεις

Μαζωνάκης: Το «αντίο» του Ατζούν Ιλιτζαλί και η άγνωστη ιστορία από την Κρήτη