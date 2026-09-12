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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Θρήνος για 19χρονη - Άφησε την τελευταία της πνοή στο οδόστρωμα

ΕΚΑΒ
clock 06:57 | 12/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγικό θάνατο βρήκε μια 19χρονη γυναίκα σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ στη Χαλέπα Χανίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 19χρονη επέβαινε σε μηχανή, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, πιθανότατα έχασε τον έλεγχο του οχήματος της με συνέπεια να βρεθεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, ωστόσο για την 19χρονη ήταν ήδη αργά. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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