Ηράκλειο: «Δεν θα δεχθούμε περικοπές» - Ξεσηκωμός των ξενοδοχοϋπαλλήλων για το επίδομα ανεργίας

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Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου αντιδρά στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για επανεξέταση του επιδόματος ανεργίας, με αναφορά σε πιθανό περιορισμό του στους δύο μήνες.

Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι ζητούν αξιοπρεπή επιδότηση για όλο το διάστημα της εποχικής ανεργίας, υπογραμμίζοντας ότι οι εργαζόμενοι του τουρισμού μένουν χωρίς εργασία για μεγάλο μέρος του χειμώνα. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι δεν θα δεχθούν περικοπές ή υποβάθμιση του δικαιώματος στην ανεργία και ζητούν ουσιαστική προστασία των εποχικών εργαζομένων.

Συγκεκριμένα:

Οι δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας των εργαζομένων προκαλούν σοβαρά ερωτήματα και αγανάκτηση στους χιλιάδες εποχικούς εργαζόμενους του τουρισμού.

Ο κ. Μαρινάκης μίλησε για επανεξέταση του επιδόματος ανεργίας «από το μηδέν» και εξέφρασε την άποψη ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας για περισσότερο από δύο μήνες.

Ας καταλάβουν, λοιπόν, στην κυβέρνηση κάτι πολύ απλό:

Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι δεν είναι ένας αριθμός σε έναν πίνακα δαπανών. Δεν είναι κόστος. Είναι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται πίσω από κάθε δωμάτιο, κάθε γεύμα, κάθε υπηρεσία, κάθε χαμόγελο που βλέπει ο τουρίστας στην Ελλάδα.

Είναι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν ατελείωτες ώρες μέσα στη σεζόν, πολλές φορές σε εξαντλητικές συνθήκες, και όταν τελειώνει η τουριστική περίοδος μένουν χωρίς εργασία μέχρι την επόμενη σεζόν.

Και τότε η κυβέρνηση θέλει να του πει: «Για δύο μήνες και μετά μόνος σου»;

Με ποιο εισόδημα θα ζήσουν τον υπόλοιπο χειμώνα; Με τι θα πληρώσουν το ενοίκιο, το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ και τις ανάγκες της οικογένειας τους;

Οι εργαζόμενοι δεν ζητούν ελεημοσύνη. Ζητούν ένα αξιοπρεπές επίδομα ανεργίας για το πραγματικό διάστημα που βρίσκονται εκτός εργασίας.

Και κάτι ακόμη: Αν υπάρχουν χρήματα για μειώσεις εισφορών, επιδοτήσεις εργοδοτών και κάθε είδους κίνητρα προς τις επιχειρήσεις, δεν μπορεί το πρώτο μέτρο εξοικονόμησης να είναι η τσέπη του εποχικού εργαζόμενου.

Ο ελληνικός τουρισμός παρουσιάζει διαρκώς ρεκόρ. Τα ξενοδοχεία γεμίζουν. Οι αφίξεις αυξάνονται. Τα έσοδα του τουρισμού αυξάνονται.

Δεν γίνεται τα ρεκόρ να είναι ιδιωτικά κέρδη και οι δυσκολίες να γίνονται δημόσιο βάρος για τους εργαζόμενους.

Κύριε Μαρινάκη,

Πριν μιλήσετε για περικοπές στο επίδομα ανεργίας, ελάτε να συζητήσετε με τους ανθρώπους που κρατούν όρθια τα ξενοδοχεία από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα της σεζόν.

Ελάτε να δείτε από κοντά πώς ζει ένας εποχικός εργαζόμενος τους μήνες που το ξενοδοχείο κλείνει.

Και κυρίως, μην αντιμετωπίζετε τους χιλιάδες εποχικούς εργαζόμενους ως ένα εκλογικό ή δημοσιονομικό «κόστος».

Είναι οι άνθρωποι που παράγουν τον πλούτο του ελληνικού τουρισμού.

Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου ξεκαθαρίζει:

Δεν θα δεχτούμε υποβάθμιση και περικοπή του δικαιώματος στην ανεργία. Δεν θα δεχτούμε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Δεν θα δεχτούμε να πληρώσουν οι εποχικοί εργαζόμενοι το κόστος οποιασδήποτε δημοσιονομικής πολιτικής.

Ζητάμε ουσιαστική προστασία των εποχικών εργαζομένων και αξιοπρεπή επιδότηση για όλο το διάστημα της ανεργίας τους.

Γιατί χωρίς τους εργαζόμενους δεν υπάρχει τουρισμός, δεν υπάρχουν ρεκόρ, δεν υπάρχουν κέρδη.

Κύριε Μαρινάκη, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι δεν είναι κόστος. Είναι αυτοί που κρατούν όρθιο τον ελληνικό τουρισμό.

Και δεν πρόκειται να μείνουν σιωπηλοί.

Υ.Γ.: Πριν από λίγο καιρό, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας μάς είχε πει ακριβώς το ίδιο: ότι το επίδομα ανεργίας των εποχικών εργαζομένων θα επανεξεταστεί από μηδενική βάση. Σήμερα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης έρχεται ουσιαστικά να το επιβεβαιώσει. Τυχαίο; Δεν νομίζουμε.

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