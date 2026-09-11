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Δήμος Χερσονήσου: Παρουσία της Δημοτικής Αρχής στους Αγιασμούς των σχολικών μονάδων

Αγιασμος Χερσόνησος
clock 14:53 | 11/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με τους καθιερωμένους Αγιασμούς σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Χερσονήσου πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026–2027, με τη Δημοτική Αρχή να δίνει δυναμικό «παρών» σε σχολεία όλων των Δημοτικών Ενοτήτων.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης παραβρέθηκε στους Αγιασμούς των σχολικών συγκροτημάτων του Λιμένα Χερσονήσου, και συγκεκριμένα στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, όπου ευχήθηκε σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς μια δημιουργική, ασφαλή και παραγωγική χρονιά. Ο Δήμαρχος συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και γονείς για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της νέας σχολικής περιόδου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για τη συνεχή αναβάθμιση των σχολικών υποδομών.

Αγιασμος Χερσόνησος

Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι εκπροσώπησαν τη Δημοτική Αρχή στους Αγιασμούς όλων των υπόλοιπων σχολικών μονάδων του Δήμου, από τις Γούβες και τις Γούρνες, μέχρι τα Μάλια, τον Μοχό, την Επισκοπή και τα χωριά της ενδοχώρας, μεταφέροντας τις ευχές της Δημοτικής Αρχής για μια χρονιά γεμάτη πρόοδο και συνεργασία.

Αγιασμος Χερσόνησος

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης ανέφερε:

«Η Παιδεία αποτελεί τον πιο ισχυρό μοχλό κοινωνικής προόδου. Η νέα σχολική χρονιά σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα γεμάτο ελπίδα, στόχους και όνειρα. Ως Δημοτική Αρχή, στεκόμαστε δίπλα στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, με στόχο να διασφαλίσουμε συνθήκες που ευνοούν τη μάθηση, την ασφάλεια και την προσωπική εξέλιξη. Με συνεργασία και αγάπη για τα παιδιά μας, μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Καλή σχολική χρονιά σε όλους».

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