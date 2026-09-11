ΚΤΕΟ: Η "ψηφιακή παγίδα" των 400 ευρώ – Εκατομμύρια οδηγοί βρίσκονται στο στόχαστρο

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την πάταξη της παραβατικότητας στους ελληνικούς δρόμους.

Στο στόχαστρο των νέων, αυτοματοποιημένων ψηφιακών διασταυρώσεων μπαίνουν πλέον περίπου 2,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων (αυτοκινήτων και δικύκλων), οι οποίοι κυκλοφορούν χωρίς έγκυρο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), αντιμετωπίζοντας τσουχτερά πρόστιμα που αγγίζουν τα 400 ευρώ.

Το νέο τοπίο των ψηφιακών ελέγχων

Μέχρι πρότινος, η παράβαση για παράλειψη ελέγχου ΚΤΕΟ βεβαιωνόταν σχεδόν αποκλειστικά μέσω των φυσικών ελέγχων της Τροχαίας στους δρόμους. Πλέον, το σκηνικό αλλάζει ριζικά.

Με τη χρήση εξελιγμένων αλγορίθμων και τη διασύνδεση των βάσεων δεδομένων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της ΑΑΔΕ και των ασφαλιστικών εταιρειών, οι έλεγχοι γίνονται ηλεκτρονικά και καθολικά.

Το σύστημα «σαρώνει» τις πινακίδες κυκλοφορίας και εντοπίζει αυτόματα ποια οχήματα έχουν ξεπεράσει την καταληκτική ημερομηνία ελέγχου, αποστέλλοντας το πρόστιμο απευθείας στο Taxisnet του ιδιοκτήτη, χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης.

Στο στόχαστρο και τα εισαγόμενα

ΜεταχειρισμέναΙδιαίτερη έμφαση δίνουν τα νέα στοιχεία στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα. Πολλοί ιδιοκτήτες θεωρούσαν λανθασμένα ότι η προθεσμία για το πρώτο ΚΤΕΟ στην Ελλάδα υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία έκδοσης της ελληνικής άδειας κυκλοφορίας. Ωστόσο, η νομοθεσία ξεκαθαρίζει ότι για τα οχήματα αυτά, η ηλικία και οι υποχρεώσεις ελέγχου υπολογίζονται με βάση την πρώτη ημερομηνία ταξινόμησης στη χώρα προέλευσης (στο εξωτερικό).

Οι ψηφιακές διασταυρώσεις κλείνουν πλέον και αυτό το «παράθυρο» ασάφειας.

Η «τριπλή καμπάνα»

Οι έλεγχοι για το ΚΤΕΟ δεν γίνονται μεμονωμένα. Το υπουργείο εφαρμόζει ένα σύστημα συνδυαστικών διασταυρώσεων που ελέγχει ταυτόχρονα τρεις μεγάλες κατηγορίες παραβάσεων.

Τεχνικός Έλεγχος (ΚΤΕΟ): Πρόστιμο 400 ευρώ.

Ανασφάλιστα Οχήματα: Πρόστιμα που ξεκινούν από 250 ευρώ για τα δίκυκλα και φτάνουν τα 500 ευρώ για τα επιβατικά.

Απλήρωτα Τέλη Κυκλοφορίας: Πρόστιμο ισόποσο με την αξία των τελών του οχήματος.Σε περιπτώσεις όπου ένας ιδιοκτήτης είναι παραβάτης και στις τρεις κατηγορίες, το συνολικό κόστος μπορεί να ξεπεράσει εύκολα τα 1.000 ευρώ, συνοδευόμενο από διοικητικές κυρώσεις, όπως η αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας.

Οδηγός επιβίωσης - Τι πρέπει να κάνετε άμεσα

Για να αποφύγετε τις δυσάρεστες εκπλήξεις στην οθόνη του υπολογιστή σας, οι ειδικοί συνιστούν τα εξής βήματα:

Ελέγξτε την ημερομηνία: Μην βασίζεστε στη μνήμη σας

Ανατρέξτε στο τρέχον δελτίο Τεχνικού Ελέγχου του οχήματός σας για να δείτε την ακριβή ημερομηνία λήξης. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος έλεγχος στα καινούργια επιβατικά γίνεται στα 4 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία τους, και στη συνέχεια κάθε 2 χρόνια.

Κλείστε ραντεβού εγκαίρως: Εάν διαπιστώσετε ότι η προθεσμία πλησιάζει ή έχει ήδη παρέλθει, επικοινωνήστε άμεσα με ένα δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Υπολογίστε το κόστος εκπρόθεσμου ελέγχου: Εάν το όχημά σας είναι ήδη εκπρόθεσμο, κατά την επίσκεψή σας στο ΚΤΕΟ θα κληθείτε να πληρώσετε ένα πρόσθετο ηλεκτρονικό παράβολο (πρόστιμο ΚΤΕΟ). Το ποσό αυτό κλιμακώνεται ανάλογα με το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης (έως 15 ημέρες, έως 6 μήνες, ή άνω του εξαμήνου).

Το «παράθυρο» της Τροχαίας

Εάν σας σταματήσει η Τροχαία στον δρόμο για φυσικό έλεγχο και δεν διαθέτετε ΚΤΕΟ, βεβαιώνεται το διοικητικό πρόστιμο των 400 ευρώ. Ωστόσο, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα μείωσης του προστίμου στα 50 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι θα περάσετε το όχημα από έλεγχο ΚΤΕΟ και θα προσκομίσετε το έγκυρο δελτίο στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα εντός 10 ημερολογιακών ημερών.

Η οδική ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν τους βασικούς πυλώνες πίσω από τη συγκεκριμένη αυστηροποίηση των μέτρων. Με τα ψηφιακά συστήματα να λειτουργούν πλέον αδιάκοπα, η αμέλεια ή η αναβολή του τεχνικού ελέγχου μετατρέπεται σε ένα ιδιαίτερα ακριβό «χόμπι» για τους Έλληνες οδηγούς.

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