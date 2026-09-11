Καραλής: Η τελευταία μεγάλη «μάχη» του 2026 με Ντουπλάντις απόψε στη Βουδαπέστη

Την τελευταία του αγωνιστική εμφάνιση για το 2026 πραγματοποιεί απόψε, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Εμμανουήλ Καραλής, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να δίνει το «παρών» στο World Athletics Ultimate Championships της Βουδαπέστης.

Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης του επί κοντώ επιστρέφει σε μία ακόμη μεγάλη διεθνή διοργάνωση, έχοντας απέναντί του ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του αγωνίσματος. Τα βλέμματα, όπως είναι φυσικό, στρέφονται και στη νέα μονομαχία του με τον Μόντο Ντουπλάντις, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φίλων του στίβου.

Ο Καραλής έχει καθιερωθεί πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου επί κοντώ και θα επιδιώξει να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φετινή αγωνιστική του παρουσία. Η διοργάνωση της Βουδαπέστης αποτελεί την τελευταία μεγάλη πρόκληση της χρονιάς για τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος θα μετρήσει τις δυνάμεις του απέναντι στην παγκόσμια ελίτ.

Η συμμετοχή του Καραλή είναι προγραμματισμένη για τις 21:08, με το ελληνικό ενδιαφέρον να κορυφώνεται εκείνη την ώρα.

Η δράση από τη Βουδαπέστη θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ενώ η τηλεοπτική κάλυψη του World Athletics Ultimate Championships από την ΕΡΤ θα ξεκινήσει νωρίτερα, στις 20:00, μεταφέροντας στους τηλεθεατές όλη την αγωνιστική δράση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ