Φωτιά στο Αμμουδάρι Χανίων: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, σηκώθηκε ελικόπτερο

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αμμουδάρι Χανίων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 26 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και έξι πυροσβεστικών οχημάτων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει επίσης ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αμμουδάρι Χανίων Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026

Σημαντική είναι και η συνδρομή των υδροφόρων οχημάτων των ΟΤΑ, που ενισχύουν τις επίγειες δυνάμεις στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσής της.

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