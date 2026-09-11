Τσουκαλάς: «Τώρα σχεδιάζουν το ξήλωμα του επιδόματος ανεργίας - Ο κ. Μαρινάκης αποκάλυψε την κρυφή ατζέντα»

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε ως λαγός και μας προϊδέασε για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση επανεκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς για την αναφορά του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. «Σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ, δήλωσε: ”δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες” και πως ”το επίδομα ανεργίας πρέπει να αξιολογηθεί από μηδενική βάση”», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και τόνισε: «Αρκετά πλήρωσε η κοινωνία τις νεοφιλελεύθερες εμμονές της Νέας Δημοκρατίας».

«Τώρα σχεδιάζουν το ξήλωμα του επιδόματος ανεργίας. Οι πολίτες πλέον ξέρουν τι ετοιμάζει ο κ. Μητσοτάκης: Εργασιακό μεσαίωνα για τους εργαζόμενους», συμπλήρωσε κι υπογράμμισε: «Το ΠΑΣΟΚ έχει έτοιμο σχέδιο στήριξης των συλλογικών συμβάσεων και επαναφοράς του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Με καλύτερες αποδοχές και αξιοπρεπείς όρους εργασίας. Για μια νέα σελίδα της χώρας με τον κόσμο της εργασίας στο επίκεντρο».

Τι ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας

Σφοδρές αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει μετά τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην ΕΡΤ, και αφορούν το επίδομα ανεργίας το οποίο όπως είπε θα πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν και ότι η διάρκειά του δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους δύο μήνες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ανέφερε πως πρόκειται για προσωπική του άποψη, λέγοντας: «Θα πω μια προσωπική μου θέση, που θα διεκδικήσω να εφαρμοστεί και μετά τις εκλογές, αν μας ψηφίσει ο κόσμος.Το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες -που είναι μια επιτυχία της χώρας-, μπορούμε να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μη βρίσκει».

Διευκρινίζοντας, είπε πως «η προσωπική μου θέση είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας για πάνω από δύο μήνες. Θεωρώ ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών» και ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εργαζόμενους.

«Είναι προσωπική μου θέση», επανέλαβε ο Παύλος Μαρινάκης. «Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε από το μηδέν το θέμα του επιδόματος της ανεργίας. Άλλα επιδόματα όπως τα αναπηρικά και της μητρότητας, πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν».

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως παρότι ο κ. Μαρινάκης ισχυρίστηκε πως επρόκειτο για μια προσωπική άποψη, ξεκαθάρισε πως θα την καταθέσει επίσημα. «Είναι μία από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές, αν μας ψηφίσει ξανά ο κόσμος και θα την υπερασπιστώ στην προεκλογική περίοδο», είπε χαρακτηριστικά.

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