O Κυριάκος Mητσοτάκης για τρεις ημέρες στο Καστελόριζο

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, από σήμερα το απόγευμα μέχρι την Κυριακή στο Καστελόριζο αποκτά ιδιαίτερη πολιτική και γεωπολιτική βαρύτητα δεδομένης της κλιμάκωσης της έντασης από την πλευρά της Τουρκίας και της επιλογής της Άγκυρας να επαναφέρει στο προσκήνιο όλες τις μονομερείς και παράνομες αξιώσεις της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Η τρέχουσα συγκυρία δεν είναι ουδέτερη. Η Τουρκία με το θαλάσσιο πάρκο που ανακήρυξε στην Ανατολική Μεσόγειο, επί της ουσίας αποκόπτει το ακριτικό Καστελόριζο από τον υπόλοιπο νησιωτικό κορμό της χώρας. Επιπλέον, στις αρχές του μήνα εξέδωσε παράνομη NAVTEX για το ερευνητικό TUBITAK MARMARA σε θαλάσσια περιοχή νοτίως του Καστελόριζου, με την Αθήνα να απαντά με αντι - NAVTEX και δηλώνοντας ότι η περιοχή βρίσκεται εντός ελληνικής δικαιοδοσίας και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Όλα αυτά και συνολικότερα η ατμόσφαιρα στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών που βαραίνει το τελευταίο διάστημα, δίνουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη σημερινή μετάβαση του πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Το μήνυμα που εκπέμπει η Αθήνα είναι ότι πρόκειται για μια επίσκεψη του πρωθυπουργού όπως σε κάθε άλλο σημείο της ελληνικής επικράτειας, που δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη προεργασία, είναι αυτονόητη υποχρέωση της ηγεσίας της κυβέρνησης να βρίσκεται σε κάθε γωνιά της χώρας.

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα συναντηθεί αύριο με τον δήμαρχο του ακριτικού νησιού και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές, ενώ την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να επισκεφθεί τη Ρω και τη Στρογγύλη.

Πώς διαβάζουν τα τουρκικά ΜΜΕ την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο

Πριν ακόμη πατήσει ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, η τουρκική πλευρά έχει ήδη διαβάσει την επίσκεψη ως πολιτικό μήνυμα προς την Άγκυρα. 🇹🇷 Το ιδιαίτερο βάρος που της αποδίδεται προκύπτει όχι μόνο από την απόσταση των μόλις 2-2,8 χιλιομέτρων από τις τουρκικές ακτές, αλλά και από το γεγονός ότι πραγματοποιείται αμέσως μετά το νέο μήνυμα Ερντογάν από το Κας.

Νεφές: «Ίσως σύντομα ακούσει πιο καθαρά»

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η προσέγγιση της αντιπολιτευόμενης Νεφές, η οποία επιλέγει για το πρωτοσέλιδό της τον τίτλο «Ίσως σύντομα ακούσει πιο καθαρά».

Το σχόλιο παραπέμπει ευθέως στην πρόσφατη τοποθέτηση Ερντογάν ότι, εάν η Τουρκία «υψώσει τη φωνή της από το Κας προς την Ελλάδα, θα μας ακούσουν». Η εφημερίδα παρουσιάζει έτσι την επίσκεψη ως κίνηση που έρχεται σε άμεση απάντηση με το μήνυμα της Άγκυρας.

Στο πρωτοσέλιδο, μάλιστα, η Νεφές σχολιάζει ότι «η Αθήνα φοβάται την Τουρκία που θα επιτεθεί», υποστηρίζοντας ότι το σχετικό κλίμα φόβου έχει τελικά λειτουργήσει αντίστροφα, ενώ χαρακτηρίζει την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στο Καστελόριζο μέρος αυτής της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Παράλληλα, η εφημερίδα προβάλλει ιδιαίτερα την αναφορά στα 12 ναυτικά μίλια, σχολιάζοντας ότι ο Μητσοτάκης, αφού επανειλημμένα μιλά για επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, θα μεταβεί στο Καστελόριζο σε μία κίνηση συμβολικά φορτισμένη.

Τουρκιγέ: «Η Αθήνα φοβάται ότι η Τουρκία θα επιτεθεί – η κυβέρνηση έκανε πίσω»

Στο ίδιο κλίμα κινείται και η Τουρκιγέ, η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εσωτερική πολιτική διάσταση της ελληνικής συζήτησης.

Ο χαρακτηριστικός τίτλος της είναι «Ο φόβος “η Τουρκία θα επιτεθεί” στην Αθήνα γύρισε μπούμερανγκ! Η κυβέρνηση έκανε πίσω, ο Μητσοτάκης πηγαίνει στο Καστελόριζο».

Η εφημερίδα σχολιάζει ότι η συζήτηση περί τουρκικής απειλής και «εθνικού κινδύνου» έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της, αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση απομακρύνεται από σενάρια κρίσης με την Τουρκία. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επικαλείται τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη: «Δεν υπάρχει τίποτα που να μας οδηγεί σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Ας μην προκαλούμε κλίμα πανικού στον λαό».

Η Τουρκιγέ συνδέει (και αυτή), ωστόσο, την επίσκεψη στο Καστελόριζο με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί μετά τις δηλώσεις Ερντογάν. Παραπέμποντας στην επίσκεψη του Μητσοτάκη «στην άλλη πλευρά», όπως χαρακτηριστικά γράφει, υπενθυμίζει τη φράση του Τούρκου προέδρου: «Αν υψώσουμε τη φωνή μας από το Κας προς την Ελλάδα, θα μας ακούσουν, έτσι δεν είναι;».

Έτσι, η εφημερίδα δεν παρουσιάζει την κίνηση του Μητσοτάκη ως άσχετη με το πρόσφατο τουρκικό μήνυμα, αλλά ως μια συμβολική απάντηση που αποκτά ιδιαίτερο βάρος ακριβώς λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας του Καστελόριζου με την τουρκική ακτή.

Haber Go: «Μήνυμα στην Τουρκία από απόσταση 2 χιλιομέτρων»

Ακόμη πιο ευθέως ερμηνεύει την επίσκεψη το Χαμπέρ Γκο, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ο Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελλόριζο: Μήνυμα στην Τουρκία από απόσταση 2 χιλιομέτρων».

Το δημοσίευμα χαρακτηρίζει την επίσκεψη «συμβολική ενίσχυση της καθιερωμένης θέσης» της Αθήνας στις ελληνοτουρκικές διαφορές, παρά τη διαδικασία της «θετικής ατζέντας». Η επιλογή του Καστελόριζου, δηλαδή ενός νησιού που βρίσκεται μόλις δύο χιλιόμετρα από τις τουρκικές ακτές, παρουσιάζεται ως κίνηση με σαφή συμβολισμό απέναντι στην Άγκυρα.

Το Χαμπέρ Γκο συνδέει μάλιστα την επίσκεψη με την προηγούμενη αντίστοιχη παρουσία του Μητσοτάκη στο νησί κατά την κρίση του Οruc Reis το 2020, υπενθυμίζοντας ότι τότε ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε στείλει το μήνυμα πως «Η κυριαρχία μας δεν υπόκειται σε διαπραγμάτευση».

Το τουρκικό δημοσίευμα αφήνει, ωστόσο, να διαφανεί και μια πιο πολιτική ανάγνωση της κίνησης, υποστηρίζοντας ότι η επίσκεψη σχεδιάστηκε για να «κατευνάσει την εθνικιστική βάση στην εσωτερική πολιτική» και να χαράξει «κόκκινες γραμμές» στις συνομιλίες με την Τουρκία.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τέτοιες συμβολικές κινήσεις μπορούν να αντιμετωπίζονται από τις δύο πλευρές ως «εγχώρια κατανάλωση», χωρίς κατ’ ανάγκη να ανατρέπουν τη θετική δυναμική των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

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