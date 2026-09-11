Πρώτο κουδούνι στα σχολεία: Στο Ηράκλειο η Ζαχαράκη - Στα "κάγκελα" οι καθηγητές

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Με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς να ηχεί σήμερα στα σχολεία ολόκληρης της χώρας, το ενδιαφέρον στρέφεται στο Ηράκλειο το οποίο επισκέπτεται η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Η επίσημη «πρεμιέρα» των μαθημάτων, ωστόσο, πραγματοποιείται σε κλίμα έντασης, καθώς η τοπική ΕΛΜΕ και εκπαιδευτικοί φορείς υποδέχονται την υπουργική αποστολή με δυναμικές κινητοποιήσεις και στάσεις εργασίας, φέρνοντας στο προσκήνιο τα οξυμένα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα της Υπουργού και τα «Ωνάσεια Σχολεία»

Η επίσκεψη της κ. Ζαχαράκη έχει ως κεντρικό σταθμό το σχολικό συγκρότημα στα Δειλινά, όπου συστεγάζονται το 9ο Γυμνάσιο και το 10ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Εκεί, η Υπουργός θα παραστεί στον επίσημο αγιασμό, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας των δημόσιων «Ωνάσειων Σχολείων», ενός νέου θεσμού αναβάθμισης των σχολικών υποδομών.

Παράλληλα, το πρόγραμμα της Υπουργού περιλαμβάνει επιθεωρήσεις σε μονάδες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ανακαινίσεων «Μαριέττα Γιαννάκου», όπως το 43ο Δημοτικό Σχολείο και το 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, καθώς και επισκέψεις στο 1ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου και σε σχολικές δομές της Μεσαράς.

«Θερμή» υποδοχή από την ΕΛΜΕ και στάση εργασίας

Η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας στο νησί πυροδότησε την άμεση αντίδραση της ΕΛΜΕ Ηρακλείου. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και τη στήριξη της «Αγωνιστικής Παρέμβασης Εκπαιδευτικών», έχει κηρυχθεί τοπική στάση εργασίας για την ημέρα του αγιασμού, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των καθηγητών στις προγραμματισμένες παραστάσεις διαμαρτυρίας.

Οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνονται έξω από τα σχολικά συγκροτήματα για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην ακολουθούμενη εκπαιδευτική πολιτική, κάνοντας λόγο για «επικοινωνιακή διαχείριση» που επιχειρεί να κρύψει τα πραγματικά προβλήματα κάτω από το χαλί

Στο "μικροσκόπιο" τα διαχρονικά προβλήματα

Πίσω από τις επίσημες τελετές και τις κορδέλες των εγκαινίων, η εκπαιδευτική κοινότητα του Ηρακλείου αναδεικνύει τρία βασικά «αγκάθια» με τα οποία ξεκινά η χρονιά.

Κτηριακό ζήτημα: Παρά τις στοχευμένες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα συγκροτήματα, δεκάδες σχολεία στο Ηράκλειο εξακολουθούν να στεγάζονται σε γερασμένα κτήρια, με σοβαρές ανάγκες συντήρησης και στατικής ενίσχυσης.

Συγχωνεύσεις τμημάτων: Η ΕΛΜΕ καταγγέλλει το πρόσφατο κύμα συμπτύξεων και καταργήσεων τμημάτων, το οποίο οδηγεί σε πολυπληθείς τάξεις, υποβαθμίζοντας αντικειμενικά την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης.

Κενά σε εκπαιδευτικούς: Παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου για έγκαιρη κάλυψη των θέσεων, οι συνδικαλιστές επισημαίνουν ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, τόσο στη γενική παιδεία όσο και στις δομές της ειδικής αγωγής.

Η σχολική χρονιά στο Ηράκλειο ξεκινά με τους μαθητές στα θρανία, αλλά και με τους εκπαιδευτικούς στους δρόμους, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι η μάχη για τη δημόσια και δωρεάν παιδεία θα είναι συνεχής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

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