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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Εργασίες στα φανάρια του κόμβου Γουρνών επί της Ηρακλείου-Μοιρών

φανάρια
clock 15:32 | 11/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, συνεργείο της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης θα προβεί σε αντικατάσταση του ρυθμιστή των φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο Γουρνών, επί της Ηρακλείου-Μοιρών.

Η διαδικασία θα αρχίσει περί τις 7:30 π.μ. και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 5 ώρες, δηλαδή μέχρι τις 12:30μ.μ.. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα οι φωτεινοί σηματοδότες θα βρίσκονται εκτός λειτουργίας.

Παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί να είναι προσεκτικοί το παραπάνω χρονικό διάστημα, και να τηρείται ο Κ.Ο.Κ. 

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