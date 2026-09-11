Ηράκλειο: Εργασίες στα φανάρια του κόμβου Γουρνών επί της Ηρακλείου-Μοιρών

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Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, συνεργείο της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης θα προβεί σε αντικατάσταση του ρυθμιστή των φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο Γουρνών, επί της Ηρακλείου-Μοιρών.

Η διαδικασία θα αρχίσει περί τις 7:30 π.μ. και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 5 ώρες, δηλαδή μέχρι τις 12:30μ.μ.. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα οι φωτεινοί σηματοδότες θα βρίσκονται εκτός λειτουργίας.

Παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί να είναι προσεκτικοί το παραπάνω χρονικό διάστημα, και να τηρείται ο Κ.Ο.Κ.

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