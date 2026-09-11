Louis Vuitton: Πώς μια εταιρεία «Δαβίδ» έκανε την Κίνα να γυρίσει την πλάτη στον «Γολιάθ» της πολυτέλειας

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Τον Ιούνιο του περασμένου έτους, ηLouis Vuitton εγκαινίασε ένα εντυπωσιακό κατάστημα σε σχήμα κρουαζιερόπλοιου στη Σανγάη, στην πολυτελή περιοχή Τζινγκάν. Τα εγκαίνια προσέλκυσαν πλήθος κόσμου, ενώ στη λίστα των προσκεκλημένων βρίσκονταν δημοφιλείς ηθοποιοί, όπως ο Λιν Γι και ο Γκονγκ Τζουν, οι οποίοι είναι πρεσβευτές του οίκου

Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο αργότερα, όμως, η γαλλική μάρκα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εντελώς διαφορετικής δημοσιότητας. Μια δικαστική διαμάχη για το εμπορικό σήμα με μια τοπική εταιρεία τσαγιού προκάλεσε έντονες πατριωτικές αντιδράσεις στην Κίνα επιδεινώνοντας την ήδη ασθενή ζήτηση για το πιο κερδοφόρο brand του ομίλου.

Η ευρύτερη επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας έχει πλήξει συνολικά τις εταιρείες ειδών πολυτελείας, όμως η Louis Vuitton φαίνεται να έχει δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την κατάσταση.

Η διαμάχη με τη Molly Tea

Η αντιπαράθεση ξέσπασε μετά την προσφυγή της Louis Vuitton κατά της Molly Tea, καθώς το λογότυπο της κινεζικής αλυσίδας, ένα λουλούδι με τέσσερα πέταλα, κρίθηκε υπερβολικά παρόμοιο με το διάσημο μονόγραμμα του γαλλικού οίκου.

Η Louis Vuitton κέρδισε τη δικαστική υπόθεση, όμως η απόφαση προκάλεσε έντονη αντίδραση στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες υπερασπίστηκαν τη Molly Tea, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι το σχέδιό της παραπέμπει σε μοτίβο του λουλουδιού baoxiang της δυναστείας των Τανγκ.

Η αντίδραση αυτή φαίνεται ότι άρχισε να αποτυπώνεται και στις πωλήσεις της Louis Vuitton.

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