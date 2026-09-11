Βρετανία: Καθηγήτρια έκανε σεξ με μαθητή της και δύο ανήλικες μαθήτριες!

Σοκ προκαλεί στη Βρετανία η υπόθεση μιας 30χρονης καθηγήτριας Γυμναστικής, η οποία κρίθηκε ένοχη για σεξουαλικές επαφές με 16χρονο μαθητή της, με τη σχέση τους να περιλαμβάνει συναντήσεις στο σπίτι της αλλά και μέσα στο αυτοκίνητό της. Η υπόθεση ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, όπου αποκαλύφθηκε παράλληλα ότι η εκπαιδευτικός είχε κακοποιήσει σεξουαλικά και δύο ακόμη ανήλικες μαθήτριες.

Πρόκειται για την Μπρόνουεν Τζέιμς, η οποία είχε πει στον 16χρονο ότι τον «αγαπούσε», ενώ στο κινητό της τον είχε αποθηκεύσει ως «νούμερο 8». Η συγκεκριμένη καταχώριση, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, παρέπεμπε στο γεγονός ότι τον θεωρούσε το όγδοο άτομο με το οποίο είχε κάνει σεξ.

Η Τζέιμς είχε ήδη παραδεχθεί την ενοχή της σε εννέα κατηγορίες που σχετίζονταν με δύο μαθήτριες, ηλικίας 13 και 14 ετών.

Σε ό,τι αφορά τη 13χρονη, η καθηγήτρια παραδέχθηκε τέσσερις περιπτώσεις σεξουαλικής δραστηριότητας. Μάλιστα, σε μία από τις περιπτώσεις είχε μεταφέρει την ανήλικη στο σπίτι όπου έμενε μαζί με τον σύντροφό της, προκειμένου να έχουν σεξουαλική επαφή.

Για τη δεύτερη μαθήτρια, ηλικίας 14 ετών, η Τζέιμς δήλωσε ένοχη για δύο περιστατικά σεξουαλικής δραστηριότητας. Το ένα από αυτά, όπως έγινε γνωστό στη δίκη, σημειώθηκε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της.

Η εισαγγελία υποστήριξε ότι η καθηγήτρια εκμεταλλεύτηκε τη θέση και την εμπιστοσύνη που της είχαν δείξει ως εκπαιδευτικού.

«Η Μπρόνουεν Τζέιμς είχε την εμπιστοσύνη να εκπαιδεύει και να προστατεύει παιδιά. Αντί γι’ αυτό, χρησιμοποίησε αυτή την εμπιστοσύνη για να τα χειραγωγήσει και να τα κακοποιήσει σεξουαλικά», δήλωσε η εισαγγελέας Μπέθανι Άνταμς.





«Η Τζέιμς χειραγωγούσε τα θύματά της με υπολογισμένη ακρίβεια», πρόσθεσε η εισαγγελική λειτουργός, εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο η καθηγήτρια «κανονικοποιούσε την κακοποίηση» ως μέρος ενός «παρατεταμένου μοτίβου αρπακτικής συμπεριφοράς» απέναντι στα παιδιά.

Οι συναντήσεις με τον 16χρονο



Η σχέση της Τζέιμς με τον 16χρονο μαθητή του σχολείου Bitterne Park στο Σαουθάμπτον ξεκίνησε με επικοινωνίες μέσω Snapchat. Σύμφωνα με την Daily Mail, η καθηγήτρια κανόνιζε τις συναντήσεις τους και χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητό της για να τον μεταφέρει, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι δυο τους φιλιούνταν μέσα σε αυτό.

Ο μαθητής κατέθεσε ότι είχε σεξουαλική επαφή με την 30χρονη και στο σπίτι της. Αναφερόμενος σε εκείνη την περίοδο, είπε: «Εκείνη τη στιγμή ήμουν συγκλονισμένος, ήταν υπέροχο, αλλά, κοιτάζοντας πίσω, ήταν λάθος».

Περιγράφοντας λεπτομερώς την πρώτη φορά που βρέθηκε μαζί της στο σπίτι, ανέφερε: «Ερχόταν προς το μέρος μου στον καναπέ, με το κεφάλι της στην αγκαλιά μου, βλέποντας τηλεόραση, το σκυλί της ήταν επίσης εκεί, απλά χαλαρώναμε, και τότε έσκυψα για ένα φιλί. Φιλιόμασταν, μετά τα πράγματα προχώρησαν, της είπα “να πάμε πάνω;”, εκείνη είπε “ναι” και κάναμε σεξ. Γδύθηκε και γδύθηκα και εγώ και έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα».

Ο μαθητής περιέγραψε την καθηγήτριά του ως «αρκετά ελκυστική» και αποκάλυψε ακόμη ορισμένες από τις συμπεριφορές της μέσα στο σχολείο. Όπως είπε, η Τζέιμς του έβαζε κρυφά ηλεκτρονικά τσιγάρα μέσα στις εργασίες του, ενώ της άρεσε να την αποκαλεί «δεσποινίς» όταν βρίσκονταν μόνοι.

«Είναι λίγο περίεργη, αλλά το δέχτηκα, ήταν λίγο ύποπτο, αλλά δεν με ένοιαζε», κατέθεσε ο νεαρός.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η καθηγήτρια τού είχε εκφράσει και τα συναισθήματά της, λέγοντάς του ότι τον αγαπούσε. «Νόμιζα ότι νοιαζόταν για μένα», συμπλήρωσε.

Η απολογία της καθηγήτριας



Από την πλευρά της, η Μπρόνουεν Τζέιμς επιχείρησε να αποδώσει τη συμπεριφορά της στην απειρία και την ανωριμότητά της, καθώς είχε ξεκινήσει να εργάζεται ως εκπαιδευτικός μόλις στα 21 της χρόνια.

«Απλώς δεν πιστεύω ότι ήμουν έτοιμη γι’ αυτό. Καθώς προχωρούσε η καριέρα μου, συνειδητοποίησα ότι ίσως αναζητούσα επιβεβαίωση από λάθος ανθρώπους», ανέφερε.

Η υπόθεση θα έχει συνέχεια σε επίπεδο ποινής, καθώς η απόφαση για την τιμωρία της 30χρονης καθηγήτριας αναμένεται να ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο από το Κακουργιοδικείο του Γουίντσεστερ.

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