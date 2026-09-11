ΟΦΗ: Κομπλέ κόντρα στον Ολυμπιακό - Στην αποστολή και ο Χατζηγιοβάνης

Με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας, να συμμετέχει στο πρόγραμμα προπόνησης που έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (11/9) στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ ενόψει του εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Ολυμπιακό (12/9 -19:00).
Το πρόγραμμα περιελάμβανε ασκήσεις ευκινησίας και κατοχής μπάλας, με τους Aaron Iseka και Χρήστο Σιέλη να συμμετέχουν σε μέρος της προπόνησης και να συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή. Ο Νίκος Μαρινάκης συνέχισε ατομικό πρόγραμμα.
Για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό ο Χρήστος Κόντης επέλεξε τους εξής 25 ποδοσφαιριστές: Χριστογεώργο, Lilo, Κατσίκα, Σιέλη, Krizmanic, Νικολάου, Κωστούλα, Πούγγουρα, Dickmann, Αποστολάκη, Αθανασίου, Καινουργιάκη, Gonzalez, Καραχάλιο, Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο, Κανελλόπουλο, Φούντα, Χατζηγιοβάνη, Romano, Nuss, Aitor, Θεοδοσουλάκη, Iseka και Kodro.
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