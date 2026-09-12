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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ 23χρονη μετά από τροχαίο - Η μηχανή της συγκρούστηκε με φορτηγό

ΜΕΘ
clock 09:20 | 12/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι (11.09) στον δρόμο Καπαριανά–Άγιοι Δέκα στη Μεσαρά, με μία 23χρονη να τραυματίζεται σοβαρά.

Η νεαρή οδηγούσε δίκυκλο, το οποίο συγκρούστηκε με μεγάλο όχημα την ώρα που έκανε όπισθεν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φορούσε κράνος, ωστόσο από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Βενιζέλειο νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Η 23χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας της να παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς. Για το συμβάν συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού.

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Τροχαίο Ατύχημα διασωληνωμένη
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