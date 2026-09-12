ΗΠΑ: Τίμησαν τα 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου -Τελετές σε Ν. Υόρκη, Πεντάγωνο και Πενσιλβάνια (εικόνες,βίντεο)

Είκοσι πέντε χρόνια μετά τις χειρότερες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί ποτέ σε αμερικανικό έδαφος, οι Αμερικανοί τίμησαν σήμερα τη μνήμη των σχεδόν 3.000 ανθρώπων που σκοτώθηκαν από τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου.

Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, τζιχαντιστές κατέλαβαν αεροσκάφη εν πτήσει και τα έριξαν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, το Πεντάγωνο και σε ένα χωράφι στην Πενσιλβάνια.

Στη Νέα Υόρκη, συγγενείς των θυμάτων, πολλοί εκ των οποίων κρατούσαν φωτογραφίες των αγαπημένων τους, ενώθηκαν με τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς και τέσσερις πρώην προέδρους στο Ground Zero του Κάτω Μανχάταν. Η τελετή ξεκίνησε όπως κάθε χρόνο με ενός λεπτού σιγή στις 8.46 τοπική ώρα, ακριβώς 25 χρόνια από την ημέρα που η Πτήση 11 της American Airlines καρφώθηκε στον Βόρειο Πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

Τελετές για την 11η Σεπτεμβρίου

Αμέσως μετά, οι συγγενείς άρχισαν να διαβάζουν τα ονόματα και των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, καθώς και των έξι που είχαν σκοτωθεί το 1993, από έκρηξη βόμβας στο ίδιο σημείο. Σημάδι του χρόνου που έχει κυλήσει από τότε, κάποιοι από τους αναγνώστες ήταν μικρά παιδιά, που δεν πρόλαβαν να γνωρίσουν τους συγγενείς που χάθηκαν εκείνη την ημέρα.

Με ενός λεπτού σιγή το πλήθος τίμησε και τις άλλες «στιγμές» εκείνης της ημέρας: την ώρα της συντριβής των τριών άλλων αεροπλάνων και την ώρα που κατέρρευσαν οι δύο πύργοι. Για πρώτη φορά, ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε και στη μνήμη των χιλιάδων ανθρώπων που πέθαναν τα επόμενα χρόνια, από ασθένειες που συνδέονται με την έκθεσή τους στα τοξικά υλικά που μόλυναν επί μήνες τον αέρα της πόλης.

Ο Γκρέγκορι Καραφέλο παρέστη στην τελετή για να τιμήσει τη μνήμη του φίλου του, Τζέιμς Μαρτέλο, ο οποίος εργαζόταν στην χρηματοοικονομική εταιρεία Cantor Fitzgerald. Περισσότεροι από 650 υπάλληλοί της σκοτώθηκαν εκείνη την ημέρα. Ο Καραφέλο βρισκόταν στον 18ο όροφο του Νότιου Πύργου αλλά κατάφερε να φύγει εγκαίρως.

«Όλοι θα έπρεπε να αντιληφθούν ότι ήταν μια πολύ κακή, καταστροφική ημέρα για πολλές οικογένειες. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν πολέμαρχοι. Ήταν άνθρωποι σαν εσάς και εμένα, που απλώς πήγαν στη δουλειά τους», είπε.

Παρέστη ο Μαμντάνι παρά τις δηλώσεις Τζουλιάνι κατά της παρουσία του

Εκτός του αντιπροέδρου Βανς και των πρώην προέδρων Τζο Μπάιντεν, Μπαράκ Ομπάμα, Μπιλ Κλίντον και Τζορτζ Μπους, μεταξύ των επισήμων που παρέστησαν στην τελετή ήταν και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι, που προέρχεται από την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού κόμματος και είναι ο πρώτος δήμαρχος της πόλης που ορκίστηκε ποτέ στο Κοράνι.

Ορισμένες προσωπικότητες του συντηρητικού χώρου δεν δίστασαν πάντως τις προηγούμενες μέρες να ζητήσουν να μην παραστεί ο Μαμντάνι στις τελετές. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Ρούντι Τζουλιάνι, ο τότε δήμαρχος της Νέας Υόρκης και μετέπειτα προσωπικός δικηγόρος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ένα διαδικτυακό αίτημα, που συγκέντρωσε περισσότερες από 100.000 υπογραφές, κατηγορεί τον Μαμντάνι ότι συνδέεται με άτομα που «περιφρονούν τους αμερικανικούς θεσμούς» ή δεν καταδικάζουν τις εξτρεμιστικές ιδεολογίες, χωρίς να διευκρινίζει όμως ποια είναι αυτά τα πρόσωπα.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, εμφανίστηκε κανονικά στην τελετή χωρίς να προκληθεί οποιαδήποτε διαμαρτυρία.

Ο πρόεδρος Τραμπ στπ Πεντάγωνο﻿

Στο Πεντάγωνο στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, όπου συνετρίβη η Πτήση 77 της American Airlines, σκοτώνοντας 184 ανθρώπους, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφηγήθηκε τις ιστορίες κάποιων επιβατών που χάθηκαν στη συντριβή: μιας γυναίκας που κυοφορούσε το πρώτο παιδί της, μιας τετραμελούς οικογένειας που θα ταξίδευε στην Αυστραλία, τριών μαθητών του δημοτικού που συμμετείχαν σε εκπαιδευτική εκδρομή.

Ο πρόεδρος και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος επίσης εκφώνησε ομιλία, χρησιμοποίησαν την ευκαιρία αυτή για να υποστηρίζουν την υπόθεση του πολέμου στο Ιράν, τον οποίο χαρακτηρίζουν αναγκαίο ώστε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα η Τεχεράνη.

«Χαιρετίζουμε τα σώματα ασφαλείας και τους διασώστες μας, τους αγαπάμε. Και χαιρετίζουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που εργάζονται αυτή τη στιγμή για να διασφαλίσουν ότι ο υπ' αριθμόν ένα χορηγός της τρομοκρατίας παγκοσμίως, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, δεν θα αποκτήσει ποτέ μα ποτέ πυρηνικό όπλο», είπε ο Τραμπ.

«Σήμερα, ανανεώνουμε τον ιερό όρκο που δώσαμε για πρώτη φορά εξ ονόματος των θυμάτων πριν από ένα τέταρτο του αιώνα. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Για αυτό μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε επιλογή. Η μόνη κατάληξη είναι η νίκη», τόνισε.

Ο Χέγκσεθ από την πλευρά του μίλησε ευθέως για το Ιράν, λέγοντας ότι «οι στρατιώτες μας πολεμούν μια ισλαμική θεοκρατία που επιθυμεί τον θάνατό μας εδώ και σχεδόν μισό αιώνα».

Τελετή στο Σάνσκβιλ

Συγγενείς των θυμάτων συγκεντρώθηκαν επίσης στο Σάνσκβιλ της Πενσιλβάνια, στο σημείο όπου συνετρίβη η Πτήση 93 της United Airlines, η οποία κατευθυνόταν στην Ουάσιγκτον. Το αεροπλάνο έπεσε όταν οι επιβάτες του επιτέθηκαν στους αεροπειρατές.

Οι επιθέσεις αυτές διαμόρφωσαν γενιές Αμερικανών που έζησαν εκείνη την ημέρα ή μεγάλωσαν στα χρόνια που ακολούθησαν, επηρεάζοντας την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, την εσωτερική πολιτική και τη δημόσια στάση απέναντι στην ασφάλεια. Πολλοί όμως ήταν εκείνοι που επηρεάστηκαν άμεσα: οι συγγενείς και οι φίλοι των θυμάτων, οι πυροσβέστες και οι διασώστες - η επέτειος αυτή είναι μια απόδοση τιμής στις ζωές που χάθηκαν αιφνιδίως, μια συνηθισμένη ημέρα πριν από ένα τέταρτο του αιώνα.

Ο πατέρας της Κάρολαϊν Ογκονόουσκι, ο Τζον, ήταν ο κυβερνήτης της Πτήσης 11 που είχε απογειωθεί από τη Βοστόνη 47 λεπτά πριν από τη συντριβή του αεροπλάνου στον Βόρειο Πύργο. Η 39χρονη πλέον κόρη του απέκτησε φέτος το πρώτο της παιδί και του έδωσε το όνομα του πατέρα της. Την περασμένη εβδομάδα πήγε το μικρό παιδί στον τάφο του και σήμερα παρέστη σε μια τελετή στη Βοστόνη.

«Φέτος, αισθάνομαι θλίψη καθώς ξέρω ότι δεν θα γνωρίσουν ποτέ ο ένας τον άλλον», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη η Ογκονόουσκι, η οποία έχει εργαστεί σε υπηρεσίες ανθρωπιστικής βοήθειας. «Ο πατέρας μου δεν θα γνωρίσει ποτέ τον εγγονό του. Και ο γιος μου δεν θα γνωρίσει ποτέ τον παππού του».

«Το χρωστάμε στον πατέρα μου και σε όλους τους άλλους που χάσαμε εκείνη την ημέρα, να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να διδάσκουμε στις μελλοντικές γενιές τι συνέβη, ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ποιοι ήταν αυτοί οι ήρωες, πώς η χώρα μας ενώθηκε και έγινε ισχυρότερη εξαιτίας αυτού», πρόσθεσε.

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