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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: 55χρονος παρέσυρε θανάσιμα την μητέρα του με το αγροτικό του

τιμόνι - οδήγηση
clock 11:41 | 12/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (12.09) σε χωριό του Δήμου Γόρτυνας, όταν ένα αγροτικό όχημα που έκανε όπισθεν παρέσυρε 84χρονη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οδηγός του οχήματος ήταν ο 55χρονος γιος της, ο οποίος φέρεται να μην αντιλήφθηκε την παρουσία της μητέρας του. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χάρακα, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο 55χρονος συνελήφθη από την Αστυνομία για τη θανατηφόρα παράσυρση.

Υπενθυμίζεται πως τα ξημερώματα μία 19χρονη έχασε τη ζωή της στη Χαλέπα Χανίων όταν η μηχανή που οδηγούσε ξέφυγε από τον έλεγχο της με συνέπεια να προσκρούσει με σφοδρότητα σε φανάρι. 

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θανατηφόρα παράσυρση
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