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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Του έκαναν δώρο μπάλα – «Έχω να σουτάρω χρόνια»

Νίκος Ανδρουλάκης
clock 14:50 | 12/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη Θεσσαλονίκη για την 90ή ΔΕΘ βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος το βράδυ θα πραγματοποιήσει την κεντρική ομιλία του.

Κατά την επίσκεψή του στα περίπτερα της Έκθεσης, ο κ. Ανδρουλάκης βρέθηκε και στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, όπου δέχθηκε ως δώρο μια ποδοσφαιρική μπάλα. «Δεν μπορώ να βάλω γκολ, έχω χιαστό. Έχω να σουτάρω χρόνια», σχολίασε με χιούμορ.

Στις συζητήσεις του με πολίτες, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη δημόσια παιδεία και υγεία, υπογραμμίζοντας πως όταν το δημόσιο σχολείο και το δημόσιο νοσοκομείο δεν λειτουργούν επαρκώς, οι πολίτες στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα, με σημαντικό οικονομικό κόστος.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε το ΕΣΥ «μεγάλο δώρο στην κοινωνία» και τόνισε ότι το κόμμα του γνωρίζει, όπως είπε, πώς να το αναγεννήσει, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες κάθε περιοχής.

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Νίκος Ανδρουλάκης
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