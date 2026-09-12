Κρήτη - μεταναστευτικό: 150 άτομα σε τρία περιστατικά νότια του Ηρακλείου

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι μεταναστευτικές αφίξεις νότια της Κρήτης, με συνολικά 149 αλλοδαπούς να έχουν εντοπιστεί και μεταφερθεί τις τελευταίες ώρες σε δύο περιστατικά, ενώ ακόμη 37 εντοπίστηκαν το πρωί του Σαββάτου σε σκάφος νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Στο πρώτο περιστατικό καταγράφηκαν 63 άτομα, μεταξύ των οποίων 29 από την Αίγυπτο, 10 από την Αιθιοπία, 10 από το Μπαγκλαντές, 3 από το Σουδάν, 3 από την Ερυθραία και 8 από την Υεμένη. Ανάμεσά τους βρίσκονται και αρκετοί ανήλικοι, ενώ στο δεύτερο περιστατικό οι 49 αλλοδαποί είναι όλοι από το Σουδάν, μεταξύ των οποίων τρεις γυναίκες και τέσσερα παιδιά. Οι 112 μεταφέρθηκαν στον χώρο του ψυγείου.

Την ίδια ώρα, σκάφος με ακόμη 37 αλλοδαπούς εντοπίστηκε περίπου 42 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Ο εντοπισμός έγινε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

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