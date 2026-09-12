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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

"Έφυγε" από την ζωή το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ

Χαλβατζής
clock 15:35 | 12/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Σπύρος Χαλβατζής, στέλεχος του ΚΚΕ.

Γεννήθηκε το 1947 στην Κοζάνη. Από νεαρή ηλικία είχε αναπτύξει έντονη πολιτική δράση, ενώ κατά τη διάρκεια της δικτατορίας εξορίστηκε στη Γυάρο, τη Λέρο και τον Ωρωπό.

Διετέλεσε γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και υπήρξε μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.

Από το 1994 έως το 2002 διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών, από το 2002 έως το 2007 ήταν δημοτικός σύμβουλος στον δήμο Αθηναίων, ενώ υπήρξε βουλευτής ΚΚΕ από το 2007 έως το 2014.

Ήταν παντρεμένος και είχε δύο παιδιά.

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