Πολάκης για πλασμαφαίρεση: "...είναι σαν να χειρουργείς παχύ έντερο στο αγροτικό ιατρείο στο φαράγγι της Σαμαριάς”

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

“Άδικο και εγκληματικό” χαρακτηρίζει τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, ο οποίος με αιχμηρό τρόπο και με την ιδιότητά του ως γιατρός, τοποθετείται μέσω κοινωνικών δικτύων.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζητάει μέτρα από το υπουργείο Υγείας και τους ιατρικούς συλλόγους, κάνει λόγο για «”θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής από αμόρφωτους” για να τονίσει: «Το να κάνεις πλασμαφαίρεση σε ιδιωτικό ιατρείο σε πολυκατοικία είναι σαν να χειρουργείς παχύ έντερο στο αγροτικό ιατρείο που είναι μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς ή να κάνεις θυροειδεκτομή μέσα σε ασανσέρ».







Συγκεκριμένα αναφέρει:

“Θερμά συλληπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο θάνατος του ήταν άδικος και εγκληματικός.

Αυτά που μαθαίνω για τις συνθήκες είναι από εξοργιστικά έως τρισάθλια!!

Οι διαστάσεις που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια η παραιατρική, οι εκτός ΚΑΘΕ ΕΝΔΕΙΞΗΣ «θεραπείες αναγεννητικής Ιατρικής» από αμόρφωτους, αγράμματους, αλμπάνηδες, ανειδίκευτους «συναδέλφους» και μη είναι ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ!!

Χρειάζονται μέτρα τώρα από το Υπουργείο Υγείας και τους Ιατρικούς συλλόγους!!

Θα μιλήσω αναλυτικά σύντομα. Σήμερα θα πω μόνο μια κουβέντα για να καταλάβουμε το μέγεθος της ΑΛΗΤΕΙΑΣ από δυο άσχετους και ανειδίκευτους που πουλούσαν «μαγικά φίλτρα και ελιξήρια νεότητας»:

Το να κάνεις ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ σε ιδιωτικό ιατρείο σε πολυκατοικία, είναι σαν να χειρουργείς παχύ έντερο στο αγροτικό Ιατρείο που είναι μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς ή να κάνεις θυρεοειδεκτομή μέσα σε ασανσέρ!!!ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ !!”.

Δείτε την ανάρτησή του:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνελήφθησαν οι γιατροί του Γιώργου Μαζωνάκη - Αντιμέτωποι με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης