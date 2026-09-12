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Ένα Smart έγινε… πιτσαρία στους δρόμους της Νέας Υόρκης

Πιτσαρια
clock 17:31 | 12/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα μικρό πράσινο Smart έχει μετατραπεί σε… πιτσαρία και κινείται στους δρόμους της Νέας Υόρκης, με τον ιδιοκτήτη του να ψήνει πίτσες κυριολεκτικά μέσα στο αυτοκίνητο. Πρόκειται για την ιδέα του σεφ Bradley Alvelo, ο οποίος έβαλε δύο φούρνους στο όχημα και δημιούργησε το Pizza Pod.

Η ζύμη παρασκευάζεται από πριν και ωριμάζει για 72 ώρες, ενώ οι πίτσες φτάνουν τα 30 εκατοστά και κοστίζουν από 16 έως 20 δολάρια. Στο μενού υπάρχουν τόσο κλασικές γεύσεις όσο και πιο απρόβλεπτοι συνδυασμοί, όπως γκουάβα με πεπερόνι.

Αυτό που ξεκίνησε από την περιέργεια των περαστικών έχει πλέον αποκτήσει σταθερούς πελάτες και παραγγελίες για εταιρικές εκδηλώσεις, με τον Alvelo να λέει πως απολαμβάνει περισσότερο από ποτέ την άμεση επαφή με τον κόσμο.

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