Δέκα φράσεις που χρησιμοποιούν όσοι νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα

Στις καθημερινές μας συναναστροφές, η πραγματική ευφυΐα σπάνια χρειάζεται να αυτοπροβληθεί. Διακρίνεται από την ενσυναίσθηση, την ευελιξία σκέψης και τη διάθεση για ουσιαστικό διάλογο. Στον αντίποδα, τα άτομα που διακατέχονται από την ψευδαίσθηση ότι υπερέχουν νοητικά έναντι των πάντων, τείνουν να υιοθετούν μια συμπεριφορά που υπονομεύει τις ανθρώπινες σχέσεις και καλλιεργεί τη δυσαρέσκεια.

Είτε πρόκειται για την εκδήλωση του γνωστού φαινομένου Dunning-Kruger - κατά το οποίο η έλλειψη γνώσης τροφοδοτεί μια αδικαιολόγητη αυτοπεποίθηση - είτε για καθαρά ναρκισσιστικά στοιχεία, ο τρόπος που εκφράζονται αυτά τα άτομα προκαλεί (κακή) εντύπωση. Η επιθυμία τους να επιβεβαιώσουν την ανωτερότητά τους υπερισχύει της διάθεσης για κατανόηση, ενώ το λεξιλόγιό τους επιστρατεύεται συχνά ως μέσο υποτίμησης του συνομιλητή.







Ψυχολογικές μελέτες και παρατηρήσεις συμπεριφοράς αναδεικνύουν τις 10 συνηθέστερες φράσεις που χρησιμοποιούν όσοι θεωρούν εαυτόν την «αυθεντία» της αίθουσας:







1. «Άφησέ με να σου το απλοποιήσω»



Πίσω από τον μανδύα της δήθεν διδακτικής διάθεσης κρύβεται μια άμεση απόπειρα υποτίμησης της νοημοσύνης του άλλου. Η συγκεκριμένη αποστομωτική τακτική δεν στοχεύει στην αποσαφήνιση της συζήτησης, αλλά στην εδραίωση μιας αίσθησης πνευματικής υπεροχής.

2. «Απλώς δεν το καταλαβαίνεις»



Μια φράση-σταθμός στην τακτική της συναισθηματικής χειραγώγησης (gaslighting). Υποσκάπτοντας την κριτική ικανότητα του συνομιλητή, το άτομο ορθώνει ένα τείχος προστασίας απέναντι σε κάθε τεκμηριωμένη αντίρρηση, αποφεύγοντας την ανάληψη ευθύνης για τις απόψεις του.

3. «Δεν πρόκειται να το πιέσεις/καταλάβεις»



Πρόκειται για έναν εκλεπτυσμένο τρόπο υποτίμησης της γνώσης. Αρνούμενοι να εξηγήσουν τη θέση τους, προστατεύουν το εγώ τους από την πιθανότητα να αποκαλυφθεί η δική τους ημιμάθεια, προτιμώντας να υιοθετήσουν έναν αφ' υψηλού ρόλο.







4. «Επιστημονικά/Τεχνικά ομιλούντες...»



Η υπερβολική προσκόλληση σε τυπικούς ή εξειδικευμένους όρους δεν υποδηλώνει απαραίτητα ευρεία μόρφωση. Συχνά αποτελεί κάλυμμα για την ακύρωση των βιωματικών εμπειριών και των συναισθημάτων του άλλου, ακυρώνοντας τον ουσιαστικό διάλογο.

5. «Πρέπει να το δεις σε ένα πιο βαθύ επίπεδο»



Με την έμμεση υπόνοια ότι ο συνομιλητής κινείται σε «επιφανειακό» επίπεδο σκέψης, το άτομο επιχειρεί να τοποθετήσει τον εαυτό του σε ένα νοητό βάθρο, ενισχύοντας την εικόνα της υποτιθέμενης διανοητικής υπεροχής του.

6. «Λυπάμαι που είμαι εγώ αυτός που στα λέει»



Η κάλυψη της άγνοιας ή της αδυναμίας κατανόησης ενός θέματος πίσω από μια δήθεν «σκληρή αλήθεια». Τα άτομα αυτά δυσκολεύονται να αποδεχθούν τα όρια των γνώσεών τους, μεταθέτοντας την αμηχανία τους στον απέναντι.







7. «Με όλο τον σεβασμό / Χωρίς παρεξήγηση, αλλά...»



Μια στερεοτυπική πρόταση που συνήθως προαναγγέλλει έναν απαξιωτικό ή επιθετικό ισχυρισμό. Η αληθινή συναισθηματική νοημοσύνη χαρακτηρίζεται από ενσυναίσθηση, ενώ η προσχηματική ειλικρίνεια χρησιμοποιείται συχνά ως αφορμή για την άσκηση κριτικής.

8. «Είναι απλή κοινή λογική»



Όταν κάποιος προσπαθεί να κατανοήσει μια νέα έννοια, η χρήση αυτής της φράσης λειτουργεί αποθαρρυντικά. Ο αυθεντικά ευφυής άνθρωπος διακρίνεται από περιέργεια και διάθεση μεταλαμπάδευσης της γνώσης, όχι από την ανάγκη να επιδειχθεί.

9. «Άκου να σου δώσω μια συμβουλή»



Η παροχή απρόσκλητων συμβουλών δημιουργεί συχνά εντάσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς εκλαμβάνεται ως προσπάθεια επιβολής και χειραγώγησης, παρά ως ειλικρινές ενδιαφέρον.







10. «Για την ακρίβεια...»



Αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση μιας ανακρίβειας, η συστηματική επικέντρωση σε λεπτομέρειες με την λέξη «ουσιαστικά» ή «για την ακρίβεια» στοχεύει συχνά στην προστασία του εγώ και στην αποδόμηση της γνώμης του συνομιλητή.

Πηγή: jenny.gr

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