Λίαμ Νίσον: "Η υποκριτική μου βελτιώθηκε από τότε που έγινα πατέρας"

Ολοκληρωτικά άλλαξε η ζωή του ζωή του Λίαμ Νίσον η πατρότητα. Ο 74χρονος ηθοποιός έχει δύο γιους, τους οποίους είχε αποκτήσει με την αείμνηστη σύζυγό του, Νατάσα Ρίτσαρντσον: τον 31χρονο Μάικλ και τον Ντάνιελ, ο οποίος έγινε 30 ετών πριν από μερικές εβδομάδες. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, δήλωσε πως από τότε που έγινε πατέρας ήδη πολλές αλλαγές, ακόμη και στην υποκριτική του.







«Είμαι πατέρας. Έχω δύο γιους, 30 και 31 ετών, σχεδόν συνομήλικους», είπε ο Νίσον στο PEOPLE, μιλώντας για τη νέα του ταινία «The Fix» μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του, Ζάκαρι Λίβαϊ.

«Ξέρω ότι η υποκριτική μου, συγχωρέστε με που το λέω, έχει βελτιωθεί από το γεγονός ότι έγινα πατέρας. Τα πάντα, ακόμη και το να δένω τα κορδόνια των παπουτσιών μου, άλλαξαν από τη μέρα που έγινα πατέρας. Μη με ρωτήσετε γιατί, το κάνω με τον ίδιο τρόπο, αλλά κατά κάποιον τρόπο έχει αλλάξει».

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