Μαζωνάκης: Την Κυριακή (13/9) στις 19:30 το λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας

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Την Κυριακή (13/9) θα έχουν την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές, καθώς η σορός του θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια.

Όπως ανακοίνωσε η οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή, η «λαϊκή αγρύπνια», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα ξεκινήσει στις 19:30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας Μαζωνάκη

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η «λαϊκή αγρύπνια» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece

Οικογένεα Γιώργου Μαζωνάκη».

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