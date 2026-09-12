Νέες παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο από τουρκικά drones

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Οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο συνεχίστηκαν και σήμερα Σάββατο (12/9), καθώς σημειώθηκαν νέες παραβάσεις και παραβιάσεις από drones στον ελληνικό εναέριο χώρο και το FIR Αθηνών.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, το Σάββατο 4 UAV της Τουρκίας έκαναν συνολικά 8 παραβάσεις του FIR Αθηνών και 5 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

«Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική», αναφέρει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).





ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 12η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

Σχηματισμοί: –

Μεμονωμένα: 4 UAV

Σύνολο αεροσκαφών: 4

Οπλισμένα: –

Παραβάσεις: 8

Παραβιάσεις: 5

Εμπλοκές: –

Περιοχή: Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

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