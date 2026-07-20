Ιταλία: Κόντρα πολιτικών μετά την καταδίκη του κοσμηματοπώλη που σκότωσε δύο ληστές

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ιταλία παραμένει η υπόθεση του κοσμηματοπώλη Μάριο Ροτζέρο, ο οποίος καταδικάστηκε αμετάκλητα σε 14 χρόνια και 9 μήνες κάθειρξη για τη δολοφονία δύο ληστών και τον τραυματισμό ενός τρίτου, μετά από ένοπλη ληστεία στο κατάστημά του το 2021.

Η απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου προκάλεσε κύμα αντιδράσεων, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι να ζητούν ουσιαστικά την απονομή χάρης, ενώ παράλληλα επανήλθε στο προσκήνιο ένα περιστατικό του 2005 από το ποινικό παρελθόν του 72χρονου.

Η υπόθεση που συγκλόνισε την Ιταλία



Στις 28 Απριλίου 2021, τρεις ληστές εισέβαλαν στο κοσμηματοπωλείο του Ροτζέρο στο Γκριντσάνε Καβούρ, στην επαρχία του Κούνεο.







Αφού ολοκλήρωσαν τη ληστεία και επιχείρησαν να διαφύγουν, ο κοσμηματοπώλης τούς καταδίωξε έξω από το κατάστημα και άνοιξε πυρ εναντίον τους.

Από τους πυροβολισμούς σκοτώθηκαν ο 58χρονος Τζουζέπε Ματζαρίνο και ο 44χρονος Αντρέα Σπινέλι, ενώ ένας τρίτος συνεργός τραυματίστηκε αλλά κατάφερε να διαφύγει.

Τόσο το πρωτοβάθμιο όσο και το εφετείο έκριναν ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της νόμιμης άμυνας, καθώς η ληστεία είχε ήδη ολοκληρωθεί και ο άμεσος κίνδυνος είχε εκλείψει. Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε οριστικά την ποινή.

Το περιστατικό του 2005 που επέστρεψε στο προσκήνιο



Μετά την τελεσίδικη καταδίκη, τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης επανέφεραν στο φως ένα επεισόδιο που είχε σημειωθεί το 2005.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η κόρη του Ροτζέρο τον κάλεσε ζητώντας βοήθεια, ύστερα από καβγά με τον τότε σύντροφό της, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, την είχε χαστουκίσει και την είχε αφήσει στον δρόμο.

Ο κοσμηματοπώλης πήγε στο σπίτι του νεαρού, τον εξύβρισε, τον γρονθοκόπησε και, όταν εμφανίστηκαν οι γονείς του, έβγαλε πιστόλι και απείλησε και τους τρεις.





Η υπόθεση κατέληξε σε αμοιβαίες μηνύσεις και, το 2007, ο Ροτζέρο αποδέχθηκε ποινή δύο μηνών φυλάκισης, η οποία μετατράπηκε σε χρηματικό πρόστιμο 2.280 ευρώ, για εξύβριση και απειλή με χρήση όπλου.

Ci sono passato anche io e so bene purtroppo cosa vuole dire aspettare per mesi, per giorni, per ore la sentenza finale dei giudici della Corte di Cassazione che hanno in mano la tua vita e la tua libertà. Forza Mario! pic.twitter.com/6pPkF3EYBB — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 14, 2026

Γιατί αναφέρθηκε το παλιό περιστατικό στην απόφαση



Οι δικαστές του Εφετείου, στην αιτιολογία της απόφασης που επικύρωσε και το Ακυρωτικό Δικαστήριο, δεν χρησιμοποίησαν το περιστατικό του 2005 για να θεμελιώσουν την ενοχή του στην υπόθεση της ληστείας.

Ωστόσο, επισήμαναν ότι ο Ροτζέρο παρουσίαζε ήδη από τότε μια παρορμητική αντίδραση σε καταστάσεις έντασης.

Παράλληλα αναγνώρισαν ότι μετά από προηγούμενη ληστεία που είχε υποστεί το 2015 εμφάνιζε μετατραυματική διαταραχή στρες και είχε πειστεί ότι οι αρχές δεν μπορούσαν να τον προστατεύσουν αποτελεσματικά.

Η οικογένεια: «Ήταν πατρικό ένστικτο»



Η οικογένεια του κοσμηματοπώλη απέρριψε τη σύνδεση του περιστατικού του 2005 με τη σημερινή υπόθεση.

Σε ανάρτησή της υποστήριξε ότι επρόκειτο για ένα γεγονός που συνέβη πριν από 21 χρόνια, χωρίς καμία σχέση με τη ληστεία του 2021, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του τότε ως αποτέλεσμα «πατρικού προστατευτικού ενστίκτου» και όχι οργανωμένης εκδικητικής ενέργειας, αναφέρει η Unione Sarda.

Παρέμβαση Μελόνι: «Η ποινή είναι δυσανάλογη»



Η Τζόρτζια Μελόνι τάχθηκε δημόσια υπέρ της χορήγησης χάρης στον κοσμηματοπώλη, αποκαλύπτοντας ότι η ίδια έδωσε το «πράσινο φως» στον υπουργό Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο να κινήσει τη σχετική διαδικασία.

«Φυσικά και του είπα να προχωρήσει. Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Άλλο πράγμα είναι η αρμοδιότητα απονομής χάρης, την οποία κανείς δεν αμφισβήτησε ποτέ ότι ανήκει αποκλειστικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και άλλο το γεγονός ότι αυτό δεν εμποδίζει τον υπουργό Δικαιοσύνης να κινήσει τη σχετική διαδικασία», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η ποινή είναι δυσανάλογη, επισημαίνοντας πως είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η ακριβής στιγμή κατά την οποία ένας άνθρωπος που έχει βρεθεί αντιμέτωπος με ένοπλη ληστεία παύει να αισθάνεται ότι κινδυνεύει.

«Ποιος είναι σε θέση να κρίνει τον πόνο, το τραύμα, το στρες και τον φόβο του ανθρώπου αυτού;» διερωτήθηκε η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Όπως σημείωσε, ο φόβος, το σοκ και η αδρεναλίνη επηρεάζουν την ανθρώπινη αντίληψη ακόμη και στους επαγγελματίες των σωμάτων ασφαλείας, πολύ περισσότερο δε σε έναν απλό πολίτη.

Παράλληλα υποστήριξε ότι δεν μπορεί ένας κοσμηματοπώλης να καταδικάζεται ουσιαστικά σε ισόβια λόγω της ηλικίας του, όταν για εγκλήματα όπως η παιδεραστία ή οι ομαδικοί βιασμοί επιβάλλονται, σε ορισμένες περιπτώσεις, μικρότερες ποινές.

Σαλβίνι: «Αξίζει χάρη, όχι φυλακή»



Ο Ματέο Σαλβίνι επισκέφθηκε δύο συνεχόμενες ημέρες τον Ροτζέρο στις φυλακές του Μπολάτε, δηλώνοντας ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει την απονομή χάρης.

Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης χαρακτήρισε τον κοσμηματοπώλη «έντιμο άνθρωπο, σύζυγο, πατέρα και παππού» που δεν αξίζει να βρίσκεται στη φυλακή μαζί με «πραγματικούς εγκληματίες».

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι η Λέγκα προωθεί τροποποίηση της νομοθεσίας περί νόμιμης άμυνας, ώστε να μην τιμωρείται οποιαδήποτε άμεση αντίδραση ενός πολίτη ύστερα από ένοπλη επίθεση μέσα στο σπίτι ή στον επαγγελματικό του χώρο, ακόμη κι αν, με τα σημερινά νομικά δεδομένα, θεωρείται δυσανάλογη, αναφέρει το Il Sole 24 Ore.

Στήριξη από βουλευτές της Μελόνι και αίτημα για απονομή χάρης



Ο Ματέο Σαλβίνι δεν ήταν ο μόνος πολιτικός που επισκέφθηκε τον Μάριο Ροτζέρο στη φυλακή. Τη στήριξή του εξέφρασε και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Αδελφών της Ιταλίας (Fratelli d’Italia), Γκαλεάτσο Μπινιάμι.

«Ήθελα να εκφράσω τη συμπαράστασή μου, καθώς και εκείνη των Αδελφών της Ιταλίας, σε έναν άνθρωπο που, ανεξάρτητα από τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, περνά μια εξαιρετικά τραυματική περίοδο στη ζωή του. Μια περίοδο που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ξεκίνησε από τη βίαιη επίθεση και τη ληστεία που υπέστη ο ίδιος και η οικογένειά του», δήλωσε.

Κόντε: «Η δεξιά εργαλειοποιεί την υπόθεση»



Στον αντίποδα, ο πρόεδρος του Κινήματος Πέντε Αστέρων, Τζουζέπε Κόντε, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί πολιτικά την υπόθεση Ροτζέρο.

Μιλώντας στο Παλέρμο, όπου συμμετείχε στις εκδηλώσεις μνήμης για την 34η επέτειο από τη σφαγή της οδού Βία Ντ’Αμέλιο, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά τη νόμιμη άμυνα.

«Η δεξιά εργαλειοποιεί την υπόθεση του κοσμηματοπώλη, ενώ εδώ δεν τίθεται ζήτημα νόμιμης άμυνας. Στην πραγματικότητα εκδίδει το ένα διάταγμα περί ασφάλειας μετά το άλλο για να καλύψει την αποτυχία της στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας», ανέφερε.

Παράλληλα επισήμανε ότι η προστασία των πολιτών αποτελεί ευθύνη του κράτους και προειδοποίησε πως η απάντηση στην εγκληματικότητα δεν μπορεί να είναι η ενθάρρυνση των πολιτών να απονέμουν μόνοι τους δικαιοσύνη.

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί, στο όνομα της ασφάλειας, να μετατρέψει την Ιταλία σε Άγρια Δύση και να λέει στους πολίτες να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Λέγκα προωθεί αλλαγές στη νομοθεσία για τη νόμιμη άμυνα



Παράλληλα με την εκστρατεία υπέρ της απονομής χάρης στον Μάριο Ροτζέρο, η Λέγκα συνεχίζει τις πρωτοβουλίες της για την αλλαγή της νομοθεσίας περί νόμιμης άμυνας.

Εκτός από το αίτημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το οποίο, σύμφωνα με το κόμμα, έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 120.000 υπογραφές, το κόμμα του Ματέο Σαλβίνι κατέθεσε νομοσχέδιο που διευρύνει σημαντικά τα όρια της νόμιμης άμυνας.

Η πρόταση προβλέπει ότι δεν θα τιμωρείται «οποιαδήποτε αντίδραση» αμέσως μετά από ένοπλη επίθεση μέσα σε κατοικία ή επαγγελματικό χώρο, ανεξάρτητα από το αν η αντίδραση ήταν ανάλογη της επίθεσης, αν ο κίνδυνος είχε πλέον εκλείψει ή αν η ενέργεια είχε αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα.

Το σχέδιο νόμου, το οποίο κατέθεσε αρχικά ο γερουσιαστής της Λέγκας Κλάουντιο Μπόργκι, ουσιαστικά αποσκοπεί στην απαλλαγή από ποινικές ευθύνες πολιτών όπως ο Ροτζέρο, οι οποίοι αντέδρασαν εκτός του καταστήματος ή της κατοικίας τους, σε περιστάσεις που σήμερα δεν θεωρούνται συμβατές με το ισχύον πλαίσιο της νόμιμης άμυνας.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 52 του ιταλικού Ποινικού Κώδικα. Σύμφωνα με το κείμενο της πρότασης, σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης μέσα σε κατοικία ή σε εμπορικό, επαγγελματικό ή επιχειρηματικό χώρο, δεν θα είναι αξιόποινη οποιαδήποτε αντίδραση του θύματος που εκδηλώνεται αμέσως μετά την επίθεση, ανεξάρτητα από την αναλογικότητα των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν, τη συνέχιση ή μη του κινδύνου και το αν η συμπεριφορά είχε αυστηρά αμυντικό χαρακτήρα.

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